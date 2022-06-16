В Северной Осетии будут делать вино из собственного винограда

Генеральный директор ООО «Виноградарь Кавказа» Генрих Багаты сообщил, что к 2028 году в Северной Осетии планируется запустить производство вина из выращенного в республике винограда.

«Первый крупный урожай винограда планируется собрать через пять лет, и к этому времени будет построен винный завод. Планируется производство более 2 млн бутылок вина в год. Проект реализуется в Моздокском районе республики», — заявил Багаты.

По его словам, Моздокский район выбран в виду его благоприятных климатических условий. В районе самое большое количество солнечных дней в году и подходящий состав почвы. Чубуки немецкого сорта «Монарх», приобретённые в Краснодарском крае, уже высажены на 30 гектарах участка площадью 259 гектаров, выделенного в селе Комарово специально для реализации проекта. Второй этап посадки намечен на осень нынешнего года. К этому же периоду будет произведена наладка капельного полива.

В перспективе планируется посадить виноград на площади до 2 500 га.

Реализация инвестпроекта на территории Моздокского района на начальном этапе даст 84 рабочих места. Закупать расходные материалы, удобрения, средства защиты растений и тару планируется у предприятий и организаций Северной Осетии, а также других регионов РФ.