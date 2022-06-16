В Тверской области начнут выпускать кофе под новым российским брендом

Компания «Милфудс» инвестирует в расширение мощностей и модернизацию завода по обжарке и фасовке кофе в Верхневолжье (Тверская область) под новым российским брендом Poetti.

Как пишет ТАСС, губернатор региона Игорь Руденя провел встречу с гендиректором и учредителем ООО «Милфудс» Викасом Сои в рамках Петербургского международного экономического форума. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и перспективы развития предприятия; на стенде Тверской области прошла презентация нового бренда.

Уже в этом году кофе Poetti должен появиться на полках российских магазинов, заменив ушедшую из РФ финскую марку Paulig. Планируемый объем инвестиций в производство составит не менее 135 млн рублей.

В настоящий момент ООО «Милфудс» развивает кофеобжарочный завод, который ранее принадлежал Paulig. На производстве заняты около 200 человек, мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 25 млн кг продукции ежегодно.

Отмечается, что «Милфудс» собирается производить не только зерновой и молотый, но и растворимый кофе. Кроме того, у компании имеются планы по дальнейшему расширению ассортимента выпускаемой продукции, в том числе чая.

Финская Paulig объявила об уходе из России в марте, после начала спецоперации РФ на Украине; в начале мая владельцем 100% ООО «Паулиг Рус» стал Викас Сои. Само юрлицо сменило название на ООО «Милфудс». На своем сайте Paulig сообщила о продаже российского бизнеса, который включает завод по обжарке кофе под Тверью, частному инвестору. Рецепты и бренды Paulig в сделку не вошли, ее сумма не раскрывается.

Викас Сои — гражданин Индии, он проживает в России более тридцати лет. Ранее Сои работал в компании-дистрибьюторе «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, а с начала 2016-го стал управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio). Отмечалось, что индийский бизнесмен при покупке российских активов Paulig действовал не в интересах какой-либо компании, инвестировав в актив собственные средства.