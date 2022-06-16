Вице-мэр Ефимов: безработица в Москве не растёт

Уровень безработицы в столице не растет и составляет 0,5%, а рынок труда сбалансирован. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимовв интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«В целом мы пока не видим роста безработицы: она находится на прежнем уровне - в районе 0,5%. По сути, это означает, что безработицы в городе нет», - цитирует издание слова Ефимова.

По словам вице-мэра, вакансий в столице больше, чем зарегистрированных безработных: соотношение от 1 к 8 до 1 к 9.

«Мы можем с уверенностью сказать, что на рынке труда на сегодняшний момент у нас напряжения никакого нет. Мы видим по поступлениям налога на доходы физлиц, что ситуация стабильна, по этому налогу у нас положительная динамика относительно прошлого года. В макроразрезе это говорит о том, что зарплаты не снижаются и люди стабильно получают заработные платы», - пояснил он.