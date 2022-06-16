Вице-премьер назвал наиболее «комфортный» курс доллара

Национальная валюта сейчас слишком укреплена, наиболее «равновесным и комфортным» для российской промышленности является курс 70-80 рублей за доллар. Об этом в интервью ТАСС заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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«Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — считает Белоусов.

Он заверил, что Центробанк не таргетирует курс рубля, поэтому он «складывается таким, каким есть». При этом Белоусов отметил, что проблема высокой инфляции уступила место проблемам, связанным с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что задачи искать компромиссный вариант курса рубля для экспортеров и импортеров перед регулятором не стоит. По ее словам, курс национальной валюты должен оставаться плавающим с учетом ограничений на движение капитала.

