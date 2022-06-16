Владимир Ефимов: В Центр поддержки промышленности в Москве за время тестирования поступило более 100 вопросов

Центр поддержки промышленности Москвы, в котором предприниматели могут получить ответы на все насущные вопросы в режиме одного окна, начал работать в полноценном режиме. С апреля этого года учреждение функционировало в тестовом режиме, за это время специалисты получили более 100 обращений. Об этом сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-22) вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в городе работают свыше трех тысяч промышленных предприятий. Они дают столице качественную продукцию и рабочие места, платят налоги. В своей работе они часто сталкиваются с вопросами, относящимися к полномочиям различных городских ведомств. Мы приняли решение открыть Центр, где можно будет в режиме одного окна получить консультацию и решить сложную ситуацию. За первый тестовый месяц специалистам поступило свыше 100 вопросов», – рассказал Ефимов.

Цель центра – помочь решить вопросы, связанные с ведением бизнеса в столице, быстро и без лишних обращений в различные городские структуры.

«Половина обращений, полученных за первый месяц, была связана с поиском новых рынков сбыта и помощью в решении имущественно-земельных вопросов. Еще одной популярной темой стало импортозамещение – около 20% от всех заявок. С каждым запросом работаем оперативно и, что важно, в индивидуальном порядке. Промышленники в буквальном смысле получают личного помощника, который сопровождает их на всех этапах решения проблемы», – добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.