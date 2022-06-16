ВС РФ и силы ЛНР начали зачистку промзоны Северодонецка

Вооружённые силы России, а также подразделения Луганской народной республики закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химического комбината «Азот» где находятся украинские боевики.

Как передаёт РИА Новости, об этом в эфире Первого канала заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, союзнические войска уже закрепились в промышленной зоне города и начали спецоперацию.

«То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию», – пояснил он.

В свою очередь официальный представитель луганского ведомства Иван Филипоненко отметил, что сейчас в Северодонецке работают бойцы Народной милиции, а также союзные войска в лице полка «Ахмат». Согласно оценке властей ЛНР, в настоящее время на территории «Азота» находятся до тысячи украинских националистов и боевиков.

Напомним, бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города. При этом украинские вооруженные формирования контролируют территорию химкомбината «Азот», удерживая там сотник мирных жителей.

Как ранее сообщал «Эксперт», по словам посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей с предприятия «Азот» в Северодонецке.

«На "Азоте" боевики пытаются сорвать эвакуацию. С территории комбината боевики начали обстрелы из миномёта и танка, – рассказал он. – На данный момент вывод мирного населения с территории завода «полностью сорван противником».

Начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин, в свою очередь, рассказал, что с территории завода утром 15 июня самостоятельно вышел один из укрывающихся там мирных жителей — мужчина 74 лет. Никишин уточнил, что военные эвакуировали восьмерых местных жителей, прятавшихся в подвале рядом с линией соприкосновения; в близлежащих подвалах могут также находиться люди.