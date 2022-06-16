Всё для бизнеса в Москве: как получить привилегии московских предпринимателей

К тому же, нужно постоянно оставаться в курсе последних новостей динамично развивающейся бизнес-среды. Обилие информации в открытом доступе только усиливает потребность в едином портале, где можно узнать актуальную информацию, найти ответы на возникающие вопросы и узнать больше о существующих мерах поддержки бизнеса – быстро и просто.

Как же получить нужную именно вам информацию и помощь?

В этом помогает портал mbm.mos.ru, разработанный ГБУ «Малый бизнес Москвы». Здесь собраны эффективные решения, которые помогут на любом этапе ведения бизнеса – от старта до масштабирования.

Сайт был создан с учетом запросов предпринимателей. Все данные структурированы так, чтобы каждый смог найти то, что ему нужно, быстро и просто.

«Чтобы точечно доносить информацию до каждого предпринимателя, мы разделили потребности бизнеса на несколько сегментов. Поэтому каждый из разделов сайта включает максимально подробную информацию по конкретным вопросам. Мы стремимся к тому, чтобы предприниматели могли получать новые знания и осваивать необходимые навыки», — отмечает генеральный директор «Малого бизнеса Москвы» Станислав Иванов.

На сегодняшний день mbm.mos.ru показывает себя как полезный и востребованный портал для представителей бизнеса, который в 2022 году собрал более 1,3 млн просмотров.

Как стать пользователем портала MBM.MOS.RU?

Чтобы получить полный доступ к возможностям портала, достаточно лишь зарегистрироваться в личном кабинете. Сделать это легко. Достаточно указать ФИО и контактные данные, а предпринимателям рекомендуется дополнительно ввести ИНН, который необходим, чтобы в соответствии со сферой деятельности адресно подобрать меры поддержки и получить полный доступ ко всем онлайн-сервисам и услугам портала. Кроме того, можно зарегистрироваться с помощью уже созданного аккаунта на mos.ru.

Какие возможности открываются?

Разделы портала включают все основные сферы, необходимые для успешного ведения своего бизнеса. Расскажем подробнее про некоторые из них.

Услуги онлайн

Более 20 онлайн-услуг и сервисов, представленных на сайте, помогают решать основные бизнес-вопросы. Среди востребованных онлайн-продуктов:

«Интерактивный помощник», который адресно подбирает подходящие конкретному предприятию финансовые, налоговые, имущественные и другие меры поддержки по ИНН. Также здесь собрана информация о том, на какую помощь от государства может рассчитывать самозанятый;

«Проверка контрагентов» позволяет проверить благонадежность потенциального партнера перед заключением сделки с ним, чтобы обезопасить свой бизнес от возможных рисков. Например, сервис подскажет, как давно зарегистрирована фирма, не вовлечена ли она в арбитражные дела, какая у нее финансовая отчетность и другие параметры;

«Проверь законность вывески» помогает узнать, не выявлены ли нарушения при установке информационной конструкции по конкретному адресу. Если они обнаружены, вы сможете своевременно устранить их, тем самым избежав демонтажа и штрафов;

«Законодательный бизнес-дайджест» помогает своевременно узнавать о нововведениях в правовом регулировании предпринимательства.

Регулярно разрабатываются новые онлайн-продукты. Например, были запущены сервисы «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», который позволяет онлайн зарегистрировать компанию или ИП и открыть счет через надежный банк, и «Бизнес-боксы», предоставляющий бесплатные предложения от лидеров рынка для старта и развития бизнеса. Все онлайн-продукты можно найти в разделе «Услуги онлайн»

Портал mbm.mos.ru продолжает дополняться новыми цифровыми решениями. Так, предпринимателям и тем, кто только планирует стать ими, доступны спецпроекты: «Гайд по открытию – ФРАНШИЗА», экосистема «Все о самозанятости от А до Я», «Социальное предпринимательство: особое внимание города», «Креативные индустрии», которые предоставляют эффективные решения для старта и развития своего дела с поддержкой от города. А в 2022 году был оперативно разработан спецпроект «Важное для бизнеса 2022», который собрал на одной странице все самое актуальное для адаптации и поддержки бизнеса с учетом постоянно изменяющихся условий работы.

Бизнес-обучение

Все возможности для прокачивания навыков предпринимателя пользователи могут найти в разделе «Обучение».

В неделю проходят десятки деловых событий по самым актуальным для бизнеса тематикам – от маркетинга и продвижения до менеджмента и повышения личной эффективности. Тематики мероприятий постоянно расширяются с учетом запросов бизнес-сообщества. Например, в нынешних условиях особое внимание уделяется антикризисным решениям.

Форматы мероприятий самые разные: можно выбрать, например, мастер-классы, вебинары, онлайн-курсы, конференции, форумы. Также активно применяется многоуровневый формат обучения, в котором под одной тематикой объединены крупное мероприятие и серия последующих онлайн-курсов – такой подход позволяет комплексно осветить тему и ответить на большее количество вопросов, волнующих деловое сообщество.

Также запущены новые программы: «Нетворкинг-марафон», который направлен на общение предпринимателей друг с другом и установление деловых связей, и программа наставничества «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», которая помогает в течение двух месяцев проработать слабые места в бизнес-стратегиях и улучшить показатели.

Кроме того, популярностью у клиентов МБМ пользуются и другие программы обучения. Те, кто только планирует начать свое дело, тестируют и дорабатывают бизнес-идею в «Стартап-школе МБМ». Также для начинающих предпринимателей будет полезен «Онлайн-акселератор». А прокачать уже действующий проект можно на акселерационных программах МБМ, которые проводятся с 2019 года. И, конечно, все желающие могут стать слушателями «Онлайн-академии МБМ», где доступны три курса - для новичков (START) и более опытных предпринимателей (PROGRESS), а также PRO-курсы по отдельным направлениям (например, личному брендингу, рекламе, финансовому и управленческому учету).

Отдельное внимание уделено и саморазвитию предпринимателей. В разделе «Полезные материалы» на портале mbm.mos.ru можно в удобное для себя время изучать материалы для прокачивания бизнес-навыков и применения новых инструментов в условиях турбулентности. А также видеозаписи различных мероприятий МБМ доступны в разделе «Записи вебинаров МБМ».

Разобраться во всем многообразии бизнес-обучения и найти наиболее подходящее помогает онлайн-инструмент «Индивидуальная траектория развития». Благодаря ему бизнесменам даже не приходится изучать расписание и сравнивать программы — онлайн-технология может составить необходимый план обучения самостоятельно.

Еще больше информации

Кроме того, на mbm.mos.ru собрана полезная информация о мерах поддержки для предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть свое дело.

На страницах портала mbm.mos.ru размещены готовые решения для успешного ведения бизнеса. Также начинающим предпринимателям портал предлагает ознакомиться с успешными бизнес-кейсами, узнать больше о наиболее перспективных направлениях в сфере коммерции и получить подробные инструкции по открытию своего дела. А те, кто уже решил начать бизнес, могут обратиться за помощью в подготовке документов для открытия ИП или ООО. Вся полезная информация собрана в разделах «Идея» и «Старт»

В разделе «Налоги» можно узнать о налоговых режимах и доступных налоговых льготах, а также подобрать режим налогообложения и обратиться за помощью в подготовке налоговой декларации по УСН.

В разделе «Помещения» есть подробная информация о том, какие льготы можно получить при аренде, какие есть варианты имущественной поддержки. Также можно узнать о возможностях технопарков, подать заявку на получение места в бесплатном коворкинге МБМ и воспользоваться онлайн-сервисом по подбору помещений.

Востребованностью посетителей портала пользуется раздел «Деньги», который содержит информацию о возможностях дополнительного финансирования. Можно изучить выгодные условия льготного кредитования, займа, обратиться за поручительством в Фонд содействия кредитованию города Москвы и узнать, какие действуют субсидии и гранты.

Избежать трудностей с реализацией продукции поможет раздел «Продвижение и сбыт». Здесь подробно рассказано про возможности получения госзаказа, выхода на международные рынки, создания франшизы и участия в новых точках сбыта.

При создании своего бизнеса следует опираться на цифры и анализировать последние данные малого и среднего предпринимательства в Москве в разделе «Аналитика».

Как проходят проверки бизнеса и какие права предпринимателей должны при этом соблюдаться, пользователи узнают в разделе «Проверки».

Изучить правовые новости в «Законодательном бизнес-дайджесте», узнать, в каких случаях можно обратиться к бизнес-омбудсмену, а также воспользоваться помощью «Штаба по защите бизнеса» можно узнать в разделе «Защита».

Консультации

А если остались вопросы, то можно получить бесплатную консультацию от МБМ: на портале через форму обратной связи, по телефону или лично в одном из центров услуг для бизнеса.

Напомним, что регистрация на портале mbm.mos.ru займет всего несколько минут, но позволит сэкономить массу сил, времени и средств в будущем.