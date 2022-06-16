Ефимов: объем промпроизводства в Москве вырос более чем на 10%

В январе-апреле 2022 года объем промышленного производства в столице увеличился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Объем производства столичной промышленности продолжает расти. По итогам января-апреля этого года он увеличился на 10,4%. Основной вклад в положительную динамику внесли обрабатывающие предприятия, нарастившие выпуск продукции на 13,7 %», – рассказал Ефимов.

В текстильной и фармацевтической отрасли также зафиксирован значительны рост, увеличение объемов зафиксировано и на предприятиях, выпускающих мебель и электрическое оборудование, добавил вице-мэр.

«В апреле столичная промышленность также показала положительные результаты. Например, производство обуви в Москве выросло почти на 20 процентов по сравнению с апрелем 2021 года, а выпуск ювелирных изделий и бижутерии увеличился более чем на 35 процентов», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В Москве промпредприятиям предоставляют более 20 мер поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, специальные статусы, которые позволяют сэкономить на налогах и воспользоваться другими преференциям.

Дополнительные антикризисные меры были утверждены весной этого года мэром Москвы Сергеем Собяниным. В частности, Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено 20 миллиардов рублей.