Зарубежные соцсети потеряли 80% российского трафика

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Instagram*, Facebook* (принадлежат компании Meta*) и Twitter* потеряли 80% мобильного трафика в России.

"Примерно на три эти соцсети приходилось 10-12% трафика (операторов мобильной связи "большой четверки" - ИФ). Те цифры, которые у нас есть, показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. На 80% закончилось потребление", - заявил Шадаев на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) 16 июня.

По словам министра, на первом месте по трафику по-прежнему остается YouTube, на долю которого приходятся стабильные 18% трафика операторов "большой четверки". Доля TikTok, который в январе-феврале имел больше 12% трафика, опустилась за это время ниже 10%.

Доля соцсети "ВКонтакте" выросла более чем на треть и превысила 10%. Выросла в структуре мобильного трафика больше чем в два раза и превысила 6% и доля Telegram.

При этом доля мессенджера WhatsApp не растет и составляет по-прежнему меньше 2%.

В мае замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что Instagram* и Facebook* на территории России заблокированы почти на 100%. 21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta* экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России из-за распространения материалов с призывами к насилию против российских военных. В России соцсети заблокированы, но пользоваться ими не запрещено.

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* Признаны экстремистскими и запрещены в РФ