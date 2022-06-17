А теперь ждите на рынке «Газпромбанк»

Утренний спрос на валюту, приведший к снижению курса рубля на процент, быстро вызвал увеличение предложения долларов и евро со стороны экспортеров. После ухода пары доллар-рубль в район вчерашнего закрытия пятничные торги стали проходить очень спокойно.

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По итогам дня рубль потяжелел к доллару на 0,16%, торги закрылись по котировке 56,41 руб за доллар. В целом же по итогам недели рубль укрепился на 0,7%. Рост рубля наблюдается третью неделю подряд.

При этом стоит отметить сильно упавшие обороты. Так, по паре доллар-рубль расчетами «завтра» сегодня было наторговано всего лишь 74 млрд руб. Последний раз такой низкий объем торгов был 5 мая.

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Складывается впечатление, что сейчас экспортеры придерживают валюту, стремясь не допустить очередного витка укрепления рубля, и увеличивают продажу валютной выручки лишь в моменты его удешевления, когда за нее можно получить больше рублей. Но на следующей неделе они будут вынуждены усилить реализацию долларов и евро, накапливая деньги для предстоящих выплат налогов и акцизов.

Кроме того, продавать на Московской бирже полученные в виде оплаты российского газа евро и доллары начнет «Газпромбанк».

Поэтому с очень большой вероятностью рубль ускорит темпы роста, возможно, это произойдет во второй половине недели.

Техническая картина также свидетельствует в пользу укрепления рубля. Пара доллар-рубль последние 4 дня провела в очень узком боковике, после которого практически всегда по законам рынка следует сильное движение.

При этом фигура технического анализа «венские стулья», когда периоды сильного роста или падения актива сменяются боковиком, не сломлена. Она явно указывает на большую вероятность снижения пары доллар-рубль.

Показательным стал и Петербургский международный экономический форум, в рамках которого многие высокопоставленные чиновники говорили о том, что нынешний курс рубля неблагоприятен для экономики, но никто не предложил схем, как можно убрать «лишнюю» валютную ликвидность с рынка.

Так что, судя по всему, рубль готов к росту и на следующей неделе. Можно ожидать, что следующую неделю российская валюта будет обживать диапазон 50-55 руб. за доллар.