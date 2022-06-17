Акции дня: бумаги девелоперов подскочили из-за предложения Путина по ипотеке

Акции строительных компаний показали рост по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 17 июня. За день подорожали бумаги компании «Эталон» (+3,76% до 56,36 рублей за акцию), группы компаний «ПИК» (+3,42% до 578,3 рублей за акцию) и группы ЛСР (+1,38% до 500 рублей за акцию).

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7% годовых. После этого ВТБ и «Сбербанк» анонсировали начало приема заявок на льготную ипотеку с господдержкой по сниженной ставке 7%. В ВТБ ждут удвоения спроса по программе с новыми условиями. Таким образом доходы девелоперов могут вырасти, а значит трейдеры могут надеяться на рост дивидендов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,67% до 2353,98 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,10% до 1315,43 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:53 мск составила 112,67 долларов за баррель (-5,96%). Российская валюта укреплялась – 56,5 руб. за доллар.