Ассоциация «Байкал без пластика» обозначила пути решения основных проблем озера

Второе заседание Ассоциации «Байкал без пластика», созданной весной этого года представителями работающих в регионе крупнейших компаний, состоялось в Иркутске. Главной темой встречи стало обсуждение Дорожной карты организации, в которой обозначены основные проблемы, связанные с защитой Байкала, и пути их решения.

Меморандум о создании Ассоциации «Байкал без пластика» был подписан в мае 2022 года в Иркутске. В Ассоциацию вошли En+ Group Олега Дерипаски, сеть супермаркетов «Слата», РТ-НЭО Иркутск, Сбербанк, Гранд Байкал, Иркутский Государственный Университет (ИГУ), Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР), ФГБУ «Байкальский Заповедник», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь».

При создании Ассоциации ее члены наметили основные цели своей работы - снижение оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в Прибайкальских регионах, обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и развитие системы рециклинга, а также за распространение экологической культуры среди населения и туристов.

В ходе второго заседания, которое прошло на площадке партнера Меморандума - Байкальского банка ПАО Сбербанк, уже велся предметный разговор о конкретных проблемах озера. Пути их решения вошли в оперативно подготовленную Дорожную карту, включающую 14 пунктов.

Среди обозначенных проблем – как глобальные, например, стихийный туризм, отсутствие культуры разумного обращения с отходами, отсутствие экономических стимулов для сбора и сдачи вторсырья, отсутствие альтернативы пластиковым товарам и упаковке и т.д., так и узкие, но наносящие озеру серьезный вред, такие как затонувшие сети браконьеров, отсутствие нормативной базы для решения ряда вопросов защиты Байкала, недостаточно весомые штрафы за нанесение ущерба водоему и другие.

Меры по реализации некоторых решений закреплены за конкретными членами Ассоциации. Обязательства по выполнению других взяли на себя сразу все подписавшие меморандум организации. В перечне шагов - содействие развитию доступной туристической инфраструктуры с наличием систем сбора и отчистки отходов и экологической культуры (кемпинги, глэмпинги); содействие строительству сортировочных комплексов и перерабатывающих мощностей в Иркутской области и Бурятии; формирование законодательных инициатив, направленных на ограничение продажи одноразового пластика, пакетов и упаковочных материалов в пределах БПТ и Байкальском регионе и т.д.

Так, ответственным за содействие формированию оборудованных зон для кэмпинга/глемпинга через привлечение инвесторов и помощь им в реализации проектов стал Байкальский банк ПАО Сбербанк. «Одна из инициатив Ассоциации сделать так, чтобы на Байкале была сформирована не только федеральная, но и региональная программа по предоставлению каких-либо льгот либо преференций для тех, кто занимается так называемыми зелеными проектами. Коллектив банка также активно принимает участие в экологических проектах. Например, организует в собственных офисах раздельный сбор мусора и сдачу на переработку пластика. Мы помогаем молодым предпринимателям, ориентированным на использование переработанного пластика, настроить всю производственную цепочку, в том числе и финансируя их совместно с фондом развития промышленности», - рассказала Наталья Волощенко, советник председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Участники встречи сошлись во мнении, что содержание Дорожной карты должно быть общедоступно, поэтому она будет размещена в публичном пространстве, на сайте baikalplasticfree.ru.

Директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов отметил, что вся работа Ассоциации должна быть открытой и прозрачной, поэтому в нее необходимо вовлекать как можно больше людей, особенно молодежь. «Важную роль может сыграть экознак, подтверждающий взятую ответственность того или иного предприятия, и его активное участие в защите экологии Байкала. Следует развивать внеучебную работу со школьниками. Такой опыт уже есть у En+ Group, когда мы с МГУ и другими вузами начинали программу экомониторнинга. Общественный мониторинг позволяет вовлекать в эти процессы большее количество школьников и студентов, говорить им, что такие проблемы существуют и их необходимо решать», - отметил Бутманов.

Согласно Дорожной карте, En+ Group отвечает, например, за формирование законодательных инициатив, направленных на ограничение продажи одноразового пластика, пакетов и упаковочных материалов в пределах Байкальской природной территории и Байкальском регионе, за содействие развитию инфраструктуры по сбору и утилизации сточных вод с судов и ряд других вопросов.

В реализации новых проектов в рамках Ассоциации «Байкал без пластика» En+ Group поможет опыт уже реализуемых программ. Компания является крупнейшей из работающих на Байкале, и защита озера - ключевой элемент ее стратегии развития. Так, волонтерский проект «360», основанный на идеях основателя компании Олега Дерипаски, действует уже более 11 лет. За это время в него были вовлечены свыше 150 тысяч волонтеров, которые убрали более 4,5 тыс. тонн мусора, строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям. Экологическая акция «360» стала прямым продолжением Всероссийского волонтерского экологического экомарафона En+ Group «360 минут», в свою очередь, развившего акцию «360 минут ради Байкала». Во время первой волонтерской акции в 2011 году 100 сотрудников «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group) собрали на байкальском мысе Улирба около 500 мешков с мусором, который был вывезен на полигон бытовых отходов.

Развивая идеи сохранения Байкала, в прошлом году En+ Group и Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ также договорились в прошлом году о создании Международного центра водных ресурсов на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Проект предполагает создание многофункционального кластера производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения, который одновременно будет продвигать идеи защиты и сохранения Байкала.