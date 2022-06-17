Автопром не пустят на слом

Президент России Владимир Путин накануне провёл совещание, в ходе которого обсуждались вопросы развития отечественной автомобильной промышленности. Назвав ситуацию в отрасли «крайне непростой», глава государства обозначил две важнейшие задачи.

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Первая — обеспечить работу автомобильных заводов, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость. Вторая — обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли.

На рынке формируется отложенный спрос

В последние два года в России ежегодно продавалось около 1,5 млн автомобилей. Однако в текущем году объём продаж легковых автомобилей заметно сократился: по итогам пяти месяцев — на 51%. По оценкам экспертов, чтобы избежать резкого роста стоимости машин, снижение продаж не должно было бы выйти за пределы 20—25%.

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«Принято решение о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса. В первую очередь это возобновление по автокредитованию — 10,2 млрд рублей. 4,9 млрд рублей — на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей — на скидки по электрическому транспорту и 3,3 млрд рублей — на газомоторную технику», —цитирует главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова ТАСС.

Министр после совещания также отметил, что в ближайшее время необходимо «простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям». Поэтому власти приняли решение обеспечить доступность автокредитов для граждан и лизинга техники на газомоторном топливе для малого и среднего бизнеса.

В автопроме в самом деле все сложно — рухнули продажи и производство, констатировал в беседе с корреспондентом «Эксперта» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Продажи обвалились, потому что кредиты стали дорогими, цены на автомобили резко выросли, да и люди в условиях экономической турбулентности не спешат тратить последние деньги. С производством ещё сложнее: нет импортных деталей, которых даже в самой импортозамещенной «Ладе» примерно 40%.

«Глава Ростеха Чемезов правильную статью выпустил и объяснил: импортозаместить все не получится, да и не нужно этого делать. Нужно выстраивать новую систему глобальной кооперации, но с надежными партнерами. Сейчас машины в России фактически не производятся и не продаются, но формируется отложенный спрос, который может привести к бурному развитию рынка, после стабилизации ситуации», — сказал эксперт.

По его словам, сложно оценить объемы необходимой поддержки, но, по всей вероятности, 21 млрд — это очень скромная сумма, которая вряд ли сможет существенно поддержать отрасль. В целом, указывает Никита Донцов, автомобили в России очень дорогие, особенно в сравнении со странами Европы и США. Разница доходит до 100% цены. Как считает эксперт, рынок оживет, когда стабилизируется ситуация в экономике в целом, а пока люди будут ждать снижения цен и присматриваться.

Ситуация в автомобильной сфере на сегодняшний день крайне неоднозначная. Здесь необходимо выделить несколько секторов, проблемы которых схожи. Но решать их нужно по-разному, пояснила «Эксперту» генеральный директор ABE Consulting, руководитель Общественной приемной города Москва Оксана Айсина. Что касается обычного потребителя, то падение спроса на автомобили, безусловно, связано не только с сжатием рынка автокредитования или лизинга, а в первую очередь, все-таки, с увеличением стоимости продукции.

Это было ярко выражено особенно на первых этапах введения санкций и ограничений во время резкого скачка курса валют. Многие продавцы автомобилей просто не понимали по какой цене продавать авто и закрывали продажи. Также негативной новостью тогда отражалось сворачивание бизнеса в России многими зарубежными автопроизводителями, что усугубило панические настроения на рынке.

То же самое в целом можно отнести и к рынку запасных частей для автомобилей: поставки были ограничены, что добавило негатива. На одной из бизнес-встреч, проводимой под эгидой омбудсмена Москвы по защите прав предпринимателей Татьяной Минеевой, еще в апреле месяце представители транспортной и логистической отрасли отмечали свои опасения, связанные с поставкой запасных частей и комплектующих для автомобильной техники, рассказала эксперт.

В какой-то степени данная проблема была нивелирована государством за счет подключения игроков авторынка к программе параллельного импорта, что, безусловно, способствовало нормализации ситуации. Но сказать, что вопрос полностью снят, безусловно, нельзя. Касаясь отечественных автопроизводителей, к сожалению, надо отметить, на сегодняшний день мы очень зависим от зарубежных комплектующих, и решить эту проблему оперативно невозможно. Сейчас надо заниматься поисками аналогов на «доступных» рынках, считает Оксана Айсина.

«Сегодня это Китай. Плюс постепенно необходимо возвращаться к отечественному производству, максимально оказывая поддержку российским производителям. Мы проводили переговоры с аграриями, для которых вопрос наличия автомобильной и газомоторной техники крайне важен и актуален. Они также выразили свои опасения в связи с текущей ситуацией и сообщили, что уже сейчас покупают комплектующие по возможности впрок», — добавила Оксана Айсина.

Государство старается оказывать поддержку не только с помощью субсидий, также были снижены требования по техническим ГОСТам и нормам для автомобилей, допущен параллельный импорт. Данные меры, уверена эксперт, бесспорно, необходимы и полезны, однако для восстановления и запуска отечественного производства нужны дополнительные шаги. Например, открытие доступа к интеграции с китайскими автопроизводителями.

Нужно организовать госзакупки отечественных авто

Геополитические события в мире привели к многочисленным пакетам санкций против России, которые напрямую затронули отечественный авторынок, подтвердил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Россия до введения санкций была сильно интегрирована в мировую автомобильную промышленность и являлась полноправным участником этой отрасли.

Сейчас наибольшее падение объемов выпуска продукции из всех отраслей экономики наблюдается именно в автопроме. Согласно Росстату, за первые четыре месяца 2022 года производство автомобилей в нашей стране сократилось почти наполовину. Продолжилось падение и в мае. Зарубежные автомобильные бренды приостановили или уже вовсе прекратили свою деятельности на территории РФ. Остановился импорт автомобилей и запасных частей. Активно развивая в нашей стране производство самих автомобилей, власти упустили из виду локализацию выпуска комплектующих для сборки машин, констатировал эксперт.

Многие комплектующие для производства тех или иных автомобильных узлов и агрегатов поставлялись из-за рубежа, и прекращение их поставок парализовало работу автомобильных заводов. Отверточная технология сборки продукции автомобильных заводов на местах потерпела очередное фиаско, признал Валерий Корнейчук. С этим и связано резкое снижение выпуска машин. На сегодня выпуск легковых автомобилей продолжается на УАЗе и заводе HAVAL. Возобновил работу и «АвтоВАЗ». На таком фоне резко выросла стоимость оставшихся на складах дилеров продаваемых машин в России, стоимость запасных частей, технического и гарантийного обслуживания.

Определенное улучшение произошло после запуска параллельного импорта автозапчастей в Россию. Однако оно происходит не в промышленных масштабах. В конце апреля Владимир Путин поручил правительству обеспечить стабильную работу автомобильной отрасли — от производства до продажи. При этом подчеркивалось, что все меры поддержки должны быть реализованы на практике в максимально короткие сроки. К сожалению, ситуация по- прежнему остается тяжелой. Конечно, выделенных средств недостаточно для решения возникшей ситуации, заявил эксперт.

Автокредитование на сегодняшний день затрагивает в основном рынок поддержанных автомобилей. Для новых автомобилей при сегодняшних ценах оно не очень актуально, считает Валерий Корнейчук. Из предоставленной суммы поддержки автоотрасли половина уйдет на развитие этого направления. Это плюс для рынка автокредитов. Льготный лизинг в свою очередь актуален для транспортных компаний, которые нуждаются в обновлении парка, но не располагают необходимыми средствами. Стоит отметить, что объем рынка лизинга в России огромен и выделенных денег пока недостаточно для обеспечения его эффективной работы.

Развитие транспорта на газе и электротранспорта важнейшее и перспективное направление работы автопрома. Тем более, что на площадях бывшего завода Renault (переименован в «Москвич») в столице планируется выпускать электромобили. Стране необходим опыт организации выпуска таких машин, уверен эксперт. Предоставление скидок по электрическому транспорту необходимо для его продвижения на рынке. Это веление времени. Наряду с выделением финансовых ресурсов, объемы которых были вчера объявлены, автопром нуждается в масштабной программе возрождения и перезагрузке отрасли для ее дальнейшей работы.

По словам Валерия Корнейчука, необходима программа создания технологического суверенитета, в частности, инженерные разработок, ноу-хау, которые должны быть чисто российскими. Надо стимулировать закупки продукции автопрома государственными структурами и компаниями с участием государства. Нужно поддержать продажи отечественных автомобилей со скидками, а также продолжить практику отмены пеней и штрафов при выполнении автоконцернами программ госзакупок в сложившейся форс-мажорной ситуации. Эти и иные меры в смежных областях, уверен эксперт, окажут стимулирующее действие на отечественный автопром и поддержат его в эти непростые времена.