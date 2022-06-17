Более 100 компаний из ЕС продолжают работать в России

Через четыре месяца после начала СВО России в Украине и введения антироссийских санкций более 100 компаний из стран Европейского союза продолжают работать в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Йельский институт руководителей высшего звена (Yale Chief Executive Leadership Institute).

Всего в России продолжают работать 247 транснациональный корпораций, в том числе 116 компаний из ЕС, несмотря на давление со стороны общественного мнения в Европе. Исследованию Йельского института предшествовала публикация на прошлой неделе отчета российского аналитического центра, согласно которому более половины из 5000 иностранных компаний, представленных в России, заявили об отсутствии ограничений на внутрироссийские операции. В этих компаниях по-прежнему занято около 2 млн человек.

Аналитики Йельского института отметили, что основной мотивацией покидающих российский рынок компаний является поддержание рыночной капитализации, выгоды от которой они противопоставляют ущербу от сворачивания операций в России.