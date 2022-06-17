Coca-Cola окончательно утекла

Решение приостановить работу в России Coca-Cola HBC приняла еще в марте. При этом уже тогда допускалась возможность полного ухода с российского рынка, реализованная сейчас. Вместе со всеми известной стандартной Coca-Cola в РФ теперь прекратили выпускать и завозить напитки Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя семья», Innocent и некоторую другую продукцию. Клиенты дистрибутора сейчас находятся в процессе опустошения закромов.

Кроме того, компании принадлежат десять заводов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Какова будет дальнейшая судьба данных производственных мощностей, пока неизвестно. Речь может зайти даже о национализации. Финансовые потери Coca-Cola от демарша еще только предстоит оценить.

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«Байкал» полезней колы

Впрочем, переживать из-за того, что наши рецепторы больше никогда не прочувствуют вкуса известного газированного напитка, похоже, не приходится. Ведь еще до введения Западом антироссийских санкций зарубежные бренды газировки в России чувствовали дыхание конкурентов. Эта история на самом деле началась еще во времена СССР.

Когда в 1973-ом году в Советском Союзе начали продавать «Пепси», американской газировке на самом высоком уровне сразу же решили создать советскую альтернативу. Это было поручено «Всесоюзному научно-исследовательскому институту пиво-безалкогольной и винодельческой промышленности» (ВНИИ ПБП).

Отечественные ученые создали уникальную формулу напитка схожего с колой цвета, в составе которого присутствовали ингредиенты, растущие и производимые исключительно в СССР. Результат получился не только вкусным, но и весьма полезным: для бодрости - элеутерококк, для хорошего настроения — зверобой; для цвета и вкуса — корень солодки и сахарный колер, для аромата — четыре эфирных масла (лавровое, эвкалиптовое, лимонное и пихтовое). Этот уникальный микс получил название «Байкал» в честь самого глубокого озера на планете. Позже зверобой в напитке заменили на черный чай, и он утратил «антидепрессивные свойства», однако по вкусу ничем не отличался от первоначального варианта.

«Байкал» сразу приобрел небывалую популярность, отодвинув «Пепси-колу» на задний план. Однако с развалом Советского Союза иностранные бренды сумели отвоевать сердца потребителей и рынок.

Если «Байкал», который в наши дни производит компания «Черноголовка», можно назвать даже полезным (важно, что первоначальная рецептура с натуральными компонентами по уверениям ее владельцев сохраняется до сих пор), но не слишком схожим по вкусу с конкурирующими продуктами (и в глазах части потребителей тоже плюс), то в современной России товаров, «в лоб» копирующих Pepsi и Coca-Cola, найдется превеликое множество. Причем имеются аналоги, ориентированные на покупателя придирчивого к форме и цвету бутылки, а не только ко вкусу. Что ж, в контексте импортозамещения это вполне можно считать достижением.

Конкуренты не дремлют

Большой популярностью пользуется линейка газировок от московского пиво-безалгокольного комбината «Очаково». Напитки с названиями CoolCola, Fancy и Street внешне поразительно напоминают товары западных брендов, а потребители в интернете пишут, что даже вкус у газировок «классический» и «западный».

В комментарии «Эксперту» генеральный директор АО Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» Юрий Антонов отметил, что спрос на новые напитки растет ежедневно. «Я могу лишь говорить о вкусе, но не о рецептуре. По нашим оценкам и тестам независимой аудитории вкус предельно близок к уже привычным брендам», — подчеркнул он.

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Гендиректор «Очаково» заметил, что в связи с уходом Coca-Cola, многим кафе и ресторанам также понадобится альтернатива напиткам в барном меню. «Сейчас мы находимся на финальном этапе выбора партнеров, которые будут помогать нам в национальной дистрибуции в этом канале продаж», — добавил Юрий Антонов.

По его словам, интересы тех, кто обращался к продуктам Coca-Cola, в том числе из-за низкокалорийных напитков или напитков без калорий, также будут учтены, хотя в данный момент подобная продукция не слишком распространена на рынке РФ. «Мы предполагаем, что уже довольно скоро сможем представить низкокалорийные варианты», — заявил Юрий Антонов.

Между тем, в рамках проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума прошла презентация газировки под брендом Funky Monkey, которую создатели позиционируют как ни больше ни меньше «главный аналог западных напитков». Одновременно в информационная поле была вброшена информация, что эта газировка напрямую связана с The Coca-Cola Company. Однако подтверждения она не нашла. Реальным владельцем бренда является российская компания «Юнайтер Боттлинг Групп» базирующаяся в Твери.

Россия заржавеет

Вообще, кейс по замене Coca-Cola не беспрецедентен. К примеру, на Кубе давным-давно являющийся практически национальным напитком ром разбавляют газировкой местного производства. Получается прекрасный коктейль Cuba Libre.

Учредитель и владелец компании Bright Consulting Мария Яшенкова считает, что, возможно, единственная проблема в контексте ухода Coca-Cola HBC из РФ может заключаться в неприятностях работников.



«Coca-Cola в России была своего рода образцом бизнес-процессов, примером того, как правильно нужно организовывать производство. Из школы этой компании вышло много хороших менеджеров, которые успешно реализуют свою стратегию. Кроме того, они очень сильны в работе со своим брендом, и для российского рынка было полезно увидеть на их примере, как функционируют крупные корпорации. С точки зрения самой продукции — никакой уникальности, на мой взгляд, нет. Другие производители — та же «Черноголовка» — очень счастливы, что Coca-Cola уходит. Поэтому я думаю, особого негатива для России не будет. За исключением потери сотрудниками рабочих мест. К сожалению, на это мы повлиять не можем», — посетовала она.

Что ж, учитывая репутацию компании в бизнес-кругах, проблем с трудоустройством у высвободившихся работников, по идее, быть не должно. Внушительные объемы продаж продукта, который эксперты не считают уникальным, говорят сами за себя. А в качестве финального аккорда всей этой газированной симфонии можно привести реплику по теме официального представителя МИД России Марии Захаровой: «Господи, а чем мы будем ржавчину отмывать?!!»