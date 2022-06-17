Денис Мантуров считает, что Россия справится с созданием автомобильных подушек безопасности

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что создание отечественного производства автомобильных подушек безопасности для российского автопрома — посильная задача, с которой можно справиться.

«Чтобы иметь на 100% аутентичные российские подушки, нам нужно объединить усилия химической отрасли, которая должна произвести соответствующую ткань, и производителей сферы машиностроения, чтобы сделать комплексное решение. Это посильная задача, и мы точно с ней справимся», — сказал глава ведомства журналистам по итогам совещания у Владимира Путина, в ходе которого обсуждались вопросы развития автомобильной промышленности России.

Мантуров подчеркнул, что в России уже существует производство подушек безопасности для автомобилей. Тем не менее, в настоящее время оно приостановлено. Причиной для этого стало то, что владельцами бизнеса являются иностранные граждане.

Также Мантуров отметил, что снизить риски падения спроса на коммерческие автомобили, возможно с помощью такой меры, как льготный лизинг.

«Это одна из мер поддержки, в том числе для газомоторной техники. Это наше преимущество — использование собственного ресурса (природного газа), чтобы эффективно использовать ту инфраструктуру, которую создают "Газпром", регионы, нефтегазовые компании, вертикально интегрированные структуры. Наши производители уже нарастили компетенции в данной отрасли и локализовали практически полностью все компоненты, включая двигатели для производства этой техники», — добавил министр.

Стоит отметить, что в ходе совещания Владимир Путин обозначил как наиболее важные для российского автопрома сейчас две задачи: обеспечение работы автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами, сохранение и занятость коллективов квалифицированных специалистов, а также насыщение рынка, обеспечение достаточного предложения автомобилей, в первую очередь легковых.

