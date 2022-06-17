До конца 2022 года ВТБ запустит цифровой банк в Telegram, заявил член правления ВТБ Святослав Островский на ПМЭФ-2022. Клиенты смогут оплачивать покупки или переводить средства со своих счетов без подключения к ВТБ Онлайн.

Островский отметил, что в перспективе клиентам будут доступны все привычные и популярные банковские операции. Новый сервис будет обеспечивать все уровни защиты и безопасности, как у мобильного и интернет-приложения.

После введения санкций в марте 2022 года мобильное приложение «ВТБ Онлайн» было удалено из магазина приложений на iPhone — App Store. В результате оно перестало работать на iPhone.

Однако на Android-приложение по-прежнему продолжает работать (удалено из магазина приложений Google Play, но доступно для скачивания напрямую с сайта ВТБ). Позже в App Store появилось приложение «Баланс», которое копирует функционал «ВТБ Онлайн». Также ВТБ доработал функционал своего интернет-банка под мобильные устройства.

«Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — пояснил выбор мессенджера Святослав Островский.

Банки ищут альтернативные способы проведения операций в связи с удалением их приложений из магазинов App Store и Google Play.

Усовершенствовать свой цифровой банк в Telegram также планирует Альфа-банк, который находится под теми же санкциями, сообщил РБК, ссылаясь на представителя банка. Аналогичный функционал частично внедрен в МТС Банке.