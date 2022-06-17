Эммануэль Макрон заявил, что не исключает визита в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон после своей поездки в Киев заявил, что при определенном развитии событий не исключает визит в Россию.

«Поездка в Россию сейчас потребовала бы определенных условий, шагов со стороны президента Путина», — заявил Макрон в эфире телеканала TF1. Президент подчеркнул, что будет продолжать контактировать с российским коллегой. Французский лидер отметил, что Киев должен принимать решения о том, на какие уступки Москве он готов пойти для урегулирования отношений с РФ, самостоятельно.

Немецкая газета Die Welt между тем пишет, что во время визита на Украину, который состоялся накануне, лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», предположительно, убеждали Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией. Находясь с визитом в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, пишет издание. «Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — предполагают авторы статьи. Они указывают на то, что экономический ущерб, который их страны несут из-за ситуации вокруг Украины, становится все больше и его будет все труднее компенсировать.

Ранее «Эксперт» писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит лидеров Франции Германии и Италии в Киев. По мнению представителя Кремля, в ходе визита Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги обсуждали с Владимиром Зеленским тему зерна. «Мы с вами все знаем, что мы пока не можем понять суть позиции Украины по зерну, – подчеркнул Песков. – Мы знаем готовность нашей страны, которая была объявлена Владимиром Путиным, способствовать урегулированию этого кризиса, способствовать вывозу из украинских портов зерна. Мы знаем о других усилиях, наших турецких коллег и так далее, но мы пока точно не знаем, хочет ли этого Украина, готова ли она, потому что на этот счёт они молчат». По словам Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что лидеры Франции, ФРГ и Италии не стали концентрироваться на накачивании Украины оружием, а сподвигли Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел.