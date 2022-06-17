Фермеры захватывают полки

В связи с уходом ряда зарубежных поставщиков сельхозпродукции с российского рынка для отечественных фермеров открылись новые возможности. Крупные ритейлеры все больше обращают внимание на продукцию региональных небольших производителей, изыскивая способы эффективного взаимодействия с ними напрямую.

При этом некоторые торговые сети уже в разы нарастили количество фермеров-партнеров, поставляющих продовольственные товары на полки магазинов. Это позволило многократно увеличить продажи такой продукции.

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Время производителей пришло

Как рассказал «Эксперту» заместитель правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов, сотрудничество фермерских и крестьянских хозяйств с российскими ритейлерами получило в последние месяцы дополнительную динамику.

Ситуацию, в которой перед закупщиками сетей сегодня стоит непростая задача оперативно заполнить все ассортиментные “дыры”, образовавшиеся из-за ухода западных игроков, решить можно будет, в том числе, прибегая к помощи местных, локальных компаний, что многие сети и делают. Для небольших производителей, в том числе для фермеров, это шанс укрепить свое взаимодействие с ритейлом и занять свое место на полке. Ведь сегодня ввиду ухода с рынка западных игроков свободны многие ниши. Некоторые эксперты называют текущую ситуацию "временем производителей", что отчасти правдиво», — отметил Дмитрий Леонов.

Представитель Руспродсоюза также указал на тот факт, что сотрудничество с локальными поставщиками в качестве конкурентного преимущества было заложено в долгосрочных стратегиях крупнейших сетей еще до ситуации с уходом западных компаний.

«Для наращивания присутствия отечественных поставщиков на полках в ведущих сетях действует целый комплекс целевых проектов, включающих прямые контракты, упрощённые договора поставки, сокращенные сроки оплаты заказов и иные преференции. Поиск таких поставщиков происходит на специальных торгово-закупочных сессиях, которые сети организовывают в разных регионах, а также через совместные проекты сетей с Минсельхозом, Корпорацией МСП и прочими», — пояснил Дмитрий Леонов.

Он сообщил, что подобные проекты есть, например, у Россельхозбанка. Производители могут направить коммерческое предложение по поставке товаров в сеть через банковскую платформу.

«Если говорить о форматах сотрудничества и продвижении региональных товаров, сети развивают на своих площадях специальные "фермерские уголки", выделяют локальные товары на полках специальными стопперами и тому подобное. Если же говорить о небольших предприятиях, то в основном это хозяйства, самостоятельно производящие фермерскую продукцию: овощи, фрукты, молочные продукты, мясную гастрономию и другие. Либо более крупные, но известные местному потребителю локальные производители рыбной, мясной, молочной продукции, кулинарии, сыров, напитков и тому подобного», — добавил зампред правления Руспродсоюза.

При этом Дмитрий Леонов полагает, что говорить о замещении импортной продукции товарами исключительно региональных поставщиков преждевременно, хотя тенденция к этому есть. В любом случае, замещение здесь вряд ли будет стопроцентным. «Наши восточные и азиатские партнеры тоже не дремлют. Однако рост доли локальной продукции на полке в текущей ситуации не исключен», — подчеркнул он.

Каждому фермеру — по кабинету

В нынешней непростой экономической ситуации процесс импортозамещения не слишком разумно пускать на самотёк. При этом в идеале руку помощи фермерам должны протягивать не только власти, но и контрагенты.

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Представители одного из заметных игроков рынка — сети супермаркетов «Азбука Вкуса» — рассказали корреспонденту «Эксперта», что не только все активнее продают фермерские продукты, но и оказывают со своей стороны поддержку их производителям. «Мы предоставляем фермерам возможность вставать на полки нескольких магазинов, если объемы производства не позволяют сразу продаваться на всю сеть. Помогаем им организационно. Если юридическое лицо, производство или сам товар не соответствуют нашим критериям, мы работаем вместе с фермерами над упаковкой, технической документацией, делаем аудит производства и рекомендуем, как можно улучшить процессы», — отметили в компании.

«Интерес в развитии направления и расширении товарного предложения, безусловно, есть. Недавно мы запустили кабинет фермера, который стал частью большой фермерской платформы. С помощью кабинета поставщики смогут быстрее попасть на полки: кабинет позволяет автоматизировать некоторые организационные процессы и сократить time to market в два раза. А на самой платформе мы рассказываем обо всех наших фермерах. Можно почитать их историю, информацию о хозяйствах и регионе и даже купить товары. Мы стремимся, чтобы профиль фермера у нас стал его визиткой, которую можно использовать как альтернативу соцсетям или собственным сайтам. Помогаем с созданием контента, наполнением и продвижением», — поделились в «Азбуке Вкуса».

«Спрос покупателей тоже растет - за последние 2 месяца отмечаем прирост порядка 10% в товарообороте по отношению к прошлому году. Наибольший интерес и процент фермерских продуктов в категориях молочные продукты и мясная гастрономия», — отметили в сети.

«Магнит» притягивает поставщиков

Согласны с тем, что сотрудничество с российскими фермерами имеет хорошие перспективы, и в «Магните» — одной из крупнейших отечественных розничных сетей. В его пресс-службе заявили «Эксперту», что за год нарастили количество фермеров, продукция которых представлена в магазинах ритейлера, в 2,5 раза и в 10 раз увеличили продажи. Кстати, география присутствия «Магнита» насчитывает 67 регионов России.

«В каждом из них мы сотрудничаем с локальными поставщиками, в том числе с малыми и средними. Безусловно, в каждом субъекте есть поставщики, с которыми мы работаем много лет и которые за это время существенно нарастили мощности производства и развили представленность своей продукции на полке в части объемов и ассортимента. При этом ежегодно мы увеличиваем число локальных партнеров», — сообщили в «Магните», добавив, что доля отечественной продукции в ассортименте магазинов в настоящий момент достигает 94%.

«Наша компания сотрудничает с поставщиками разной формы собственности, включая крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, индивидуальных предпринимателей. В 2021 году "Магнит" в целом увеличил число отечественных поставщиков на 19% по сравнению с 2020 годом, общее число партнеров составило почти 5500, при этом 4200 — это местные поставщики. Небольшие локальные производители также составляют заметную часть пула партнеров компании. В основном это хозяйства, самостоятельно производящие фермерскую продукцию: овощи, фрукты, молочные продукты, мясную гастрономию и другие», — уточнили в «Магните».

«Мы находимся в постоянном тесном сотрудничестве с органами власти различных уровней по вопросу работы с местными поставщиками. Например, совместно много лет проводим регулярные торгово-закупочные сессии в регионах, на которых рассказываем локальным производителям о том, как войти в сеть и развиваться вместе. Непосредственно в магазинах в разных регионах России визуально выделяем местную продукцию на полке специальными указателями», — заявили представители ритейлера.

Кроме того, в прошлом году «Магнит» совместно с Корпорацией МСП открыл в Уфе первый в стране «Фермерский островок» (часть площади магазина в 20-30 кв. м обособлена под торговлю фермерскими товарами и на условиях, упрощенных по сравнению с обычными правилами для поставщиков). Сейчас аналогичные объекты планируется организовать и в других торговых точках. Также «Магнит» является партнером Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», проводимого Минсельхозом. Это помогает компании изучать предпочтения потребителей в разных регионах и дополнять ассортимент локальными брендами.

В тоже время в «Магните» высказали определенные сомнения в абсолютном замещении сельхозимпорта отечественной продукцией в силу особенностей некоторых видов товаров данной категории. «Мы видим большой потенциал для импортозамещения. При этом нельзя забывать, что есть определенные категории продукции, например, экзотические фрукты, оливковое масло, кофе и другие, по которым сделать это объективно невозможно», —заключили в пресс-службе ритейлера.