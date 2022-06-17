Форум «Репутация» И «РК-Спорт» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2022

Подписи под документом поставили соучредитель, генеральный директор ООО «Репутация» Анна Русска (Симонова) и генеральный директор ООО «РК-Спорт» Сергей Москвитин.

Документ закрепляет намерения ООО «Репутация» и ООО «РК-Спорт» совместно развивать и популяризировать спортивную индустрию в России. В частности, в ходе проведения всероссийского культурного научно-образовательного бизнес-форума «Репутация» в декабре 2022 года планируется организация совместной панельной сессии по актуальным вопросам развития в области спорта.

Совместная деятельность компаний подразумевает долгосрочное эффективное взаимодействие по вопросам развития спортивных связей, оказание взаимной информационной и экспертной поддержки с целью развития отечественной спортивной индустрии.

ООО «Репутация» – организатор всероссийского культурного научно-образовательного бизнес-форума «Репутация». Учредители Форума - девелопер, ресторатор Эмин Агаларов, создатель группы компаний ANNARUSSKA Group Анна Русска, руководитель медиахолдинга CROCUS MEDIA Андрей Бургарт. Первый форум состоялся 10 декабря 2021 года в концертном зале Crocus City Hall: более 35 спикеров, 10 панельных дискуссий, 5000 зрителей, десятки тем для обсуждения – мероприятие стало одним из самых масштабных событий года в сфере бизнес-образования. Форум «Репутация» стал основой для формирования новой бизнес-среды и уникального нетворкинга в России. Каждый участник получил возможность перенять лидерский опыт и узнать истории становления крупнейших бизнес-игроков. Впервые мероприятие подобного формата прошло при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.