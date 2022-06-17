Италия готовится объявить газовую тревогу из-за снижения поставок из РФ

Италия может объявить газовую тревогу на следующей неделе, если Россия продолжит ограничивать поставки газа в страну. Об этом сообщает в пятницу Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.
Существующий в Италии протокол чрезвычайной газовой ситуации предусматривает три этапа перехода от состояния предварительной готовности, введенного в конце февраля, до перехода к состоянию повышенной готовности, а затем к чрезвычайному положению.
Состояние готовности вызовет ряд мер, направленных на сокращение потребления газа, в том числе нормирование газа для отдельных промышленных потребителей, увеличение производства на угольных электростанциях страны, а также запрос на увеличение импорта газа другим поставщикам.
В пятницу итальянская компания Eni заявила, что "Газпром" поставит 50% от запрошенного ею объема газа 17 июня.
Во вторник российский газовый гигант сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей.