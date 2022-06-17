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Италия готовится объявить газовую тревогу из-за снижения поставок из РФ

17 июня 2022, 16:34
Alessandra Tarantino/AP/TASS

Италия может объявить газовую тревогу на следующей неделе, если Россия продолжит ограничивать поставки газа в страну. Об этом сообщает в пятницу Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.

Существующий в Италии протокол чрезвычайной газовой ситуации предусматривает три этапа перехода от состояния предварительной готовности, введенного в конце февраля, до перехода к состоянию повышенной готовности, а затем к чрезвычайному положению.

Состояние готовности вызовет ряд мер, направленных на сокращение потребления газа, в том числе нормирование газа для отдельных промышленных потребителей, увеличение производства на угольных электростанциях страны, а также запрос на увеличение импорта газа другим поставщикам.

В пятницу итальянская компания Eni заявила, что  "Газпром" поставит 50% от запрошенного ею объема газа 17 июня. 

Во вторник российский газовый гигант сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей.