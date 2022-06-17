Италия готовится объявить газовую тревогу из-за снижения поставок из РФ

Италия может объявить газовую тревогу на следующей неделе, если Россия продолжит ограничивать поставки газа в страну. Об этом сообщает в пятницу Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.

Существующий в Италии протокол чрезвычайной газовой ситуации предусматривает три этапа перехода от состояния предварительной готовности, введенного в конце февраля, до перехода к состоянию повышенной готовности, а затем к чрезвычайному положению.