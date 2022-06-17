Жителей Германии предупредили о неприятном сюрпризе из-за проблем с газом

Клаус Мюллер, возглавляющий Федеральное сетевое агентство (BNetzA), решил выступить в неблагодарной роли автора прогнозов. В интервью газете Rheinische Post он описал, что ждет немцев в ближайшем будущем. Если верить Мюллеру, а не верить ему оснований нет, то жителей Германии ждет совсем невеселое будущее. Дефицит газа и высокие цены, по словам главы энергетического, телекоммуникационного и железнодорожного регулятора, цунами пройдут по всей стране и заставят домовладельцев морить холодом квартиросъемщиков, а бизнесменов объявлять о банкротстве.

Не верить Клаусу Мюллеру нет причин, потому что его Агентство входит в Министерство экономики и защиты климата ФРГ. Он и его подчиненные видят всю картину того, что происходит в стране в сфере экономики и финансов. Он обладает всеми данными для того, чтобы делать прогнозы.

Мюллер считает, что цены на газ продолжат расти и будут все больше разгонять инфляцию, которая распространяется, естественно, не только на энергетический сектор. Он предупреждает, что Германию ждет зимой сильный дефицит газа, который может вынудить владельцев домов понижать температуру в батареях и радиаторах, чтобы сберечь энергию. Это значит, что немцам придется этой зимой изрядно померзнуть.

Коллеги по правительству, кстати, с Мюллером согласны. Об этом говорят слухи о готовящемся снижении минимальной температуры, которую обязаны поддерживать домовладельцы.