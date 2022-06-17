Жителей Германии предупредили о неприятном сюрпризе из-за проблем с газом

Клаус Мюллер, возглавляющий Федеральное сетевое агентство (BNetzA), решил выступить в неблагодарной роли автора прогнозов. В интервью газете Rheinische Post он описал, что ждет немцев в ближайшем будущем. Если верить Мюллеру, а не верить ему оснований нет, то жителей Германии ждет совсем невеселое будущее. Дефицит газа и высокие цены, по словам главы энергетического, телекоммуникационного и железнодорожного регулятора, цунами пройдут по всей стране и заставят домовладельцев морить холодом квартиросъемщиков, а бизнесменов объявлять о банкротстве.
Не верить Клаусу Мюллеру нет причин, потому что его Агентство входит в Министерство экономики и защиты климата ФРГ. Он и его подчиненные видят всю картину того, что происходит в стране в сфере экономики и финансов. Он обладает всеми данными для того, чтобы делать прогнозы.
Мюллер считает, что цены на газ продолжат расти и будут все больше разгонять инфляцию, которая распространяется, естественно, не только на энергетический сектор. Он предупреждает, что Германию ждет зимой сильный дефицит газа, который может вынудить владельцев домов понижать температуру в батареях и радиаторах, чтобы сберечь энергию. Это значит, что немцам придется этой зимой изрядно померзнуть.
Коллеги по правительству, кстати, с Мюллером согласны. Об этом говорят слухи о готовящемся снижении минимальной температуры, которую обязаны поддерживать домовладельцы.
Сейчас обязательная температура в жилых помещениях должна быть не ниже 20-22 градусов, напомнил Клаус Мюллер читателям Rheinische Post. Правительство же, по его словам, планирует понизить ее на несколько градусов.
Власти в лице вице-канцлера Роберта Хабека, возглавляющего Министерство экономики и защиты климата ФРГ, уже неоднократно призывало немцев и немецких бизнесменов экономить энергию. Однако в самом ближайшем будущем, уверен Мюллер, они перейдут от призывов к законам. Сам глава энергетического регулятора, как нетрудно догадаться, меры по экономии энергии полностью поддерживает, потому что, возможно, лучше всех точно знает, что происходит в экономике.
У немцев, которым поневоле придется предстоящей зимой закаляться, между тем, все чаще возникают вопросы к правительству. Их, например, все больше интересует, зачем вводить эмбарго на российскую нефть и все активнее говорить о запрете еще и российского газа, если Германия так сильно зависит от углеводородов из России? С каждым днем становится все более очевидно, что если Россия перестанет поставлять газ зимой или даже просто уменьшит его поставки, как, к примеру, сейчас, то это станет катастрофой для немецкой экономики, самой сильной, напомним, в Европе. Специалисты по энергетике уже неоднократно предупреждали, что первую экономику континента ждут трудные времена.
Одними бытовыми, мягко говоря, неудобствами дело не ограничится, предупреждает Клаус Мюллер. Германию ждут зимой массовые банкротства несмотря на то, что правительство обещает активно помогать бизнесу. Глава Сетевого агентства призвал немецкие компании и предприятия экономить газ. Компании, которые отличатся на экономии, предполагается стимулировать финансово.
«Мы хотим разработать механизмы финансового вознаграждения компаний, которые откажутся от газовых квот»,- заявил Мюллер.
Клаус Мюллер настроен пессимистично и в отношении цен на газ. Он считает, что дешеветь «голубое» топливо начнет нескоро.
«Владельцев домов и квартир могут ждать очень неприятные сюрпризы», - предупредил Клаус Мюллер.