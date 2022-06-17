Глава Минпромторга: текущий курс рубля убыточен для металлургического экспорта

Безубыточный курс экспортных поставок металлургической продукции находится на уровне 70 рублей за доллар США. Более низкий курс убыточен для экспортеров. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам, выступая на площадке ПМЭФ.

По словам министра, российский экспорт становится слишком дорогим для зарубежных потребителей. «При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт, все что ниже — это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт», — заявил Мантуров.

Это мнение разделяет и глава Минэкономразвития Максим Решетников, который в конце мая заявил о необходимости возврата к равновесному курсу рубля. По его словам, российский экспорт становится слишком дорогим для зарубежных покупателей. Кроме того, высокий курс рубля препятствует импортозамещению, поскольку делает неконкурентоспособными произвоственные проекты, реализуемые внутри России для обеспечения продукцией и комплектующими, которые перестали поступать из-за рубежа из-за санкций.

