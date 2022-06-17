Герман Греф: экономика России сейчас реализует сценарий «Труба на Восток»

Глава Сбербанка Герман Греф предложил гостям делового завтрака, который банк традиционно организует в рамках Петербургского экономического форума, обсудить долгосрочные сценарии развития отечественной экономики, ее

образ до 2030 года.

«Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год — это единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев», — пояснил глава Сбербанка.

Первый такой долгосрочный сценарий, который «условно назвали "труба на Восток"», по словам Грефа, уже начал реализовываться — Россия уже успела переориентировать 73% экспорта нефти в страны, которые не ввели санкций, преимущественно в азиатском направлении. Прежде, как отметил глава Сбербанка, 56% российского экспорта и 51% импорта приходились именно на страны, которые ввели рестрикции, что создавало угрозу для 15% ВВП страны.

При этом Герман Греф подчеркнул, что название сценария «труба на Восток» именно условное, под ним подразумеваются все традиционные экспортные товары.

«Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее, в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит», —сказал глава Сбербанка.

Он также отметил, что газ и нефтепродукты — сложные товары с точки зрения логистики, но выразил уверенность, что решения найдутся.

«Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики», — подчеркнул Герман Греф.