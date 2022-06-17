Группа «Объединенные машиностроительные заводы» продала чешскую SKODA JS компании CEZ

Входящая в Газпромбанк компания «Объединенные машиностроительные заводы» (группа ОМЗ) вышла из состава чешской компании SKODA JS a.s, а также ее дочерних обществ.

Как сообщается на сайте ОМЗ, пакет акций получила финансово-инвестиционная группа Wood & Company Financial Services a.s., выступающая в интересах энергетической компании CEZ. Сумма сделки не сообщается.

«Решение о выходе из акционерного капитала SKODA JS было принято на фоне наложенных на компанию санкционных ограничений и иных юридических рисков, в результате которых возникла опасность остановки предприятия с его последующим банкротством. Таким образом, сделка направлена на возврат российских инвестиций, а также на сохранение компании и ее трудового коллектива», — приводятся в пресс-релизе слова заместителя председателя правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова. Он пояснил, что средства от продажи направят на развитие стратегически важных российских активов и проектов.

В ОМЗ отмечают, что сохранение SKODA JS позволит компании продолжить исполнять обязательства по действующим контрактам в рамках эксплуатации, технического обслуживания, модернизации и вывода из эксплуатации и демонтажа ядерных объектов.

SKODA JS производит оборудование для ядерной энергетики и нефтехимии. С 1980 по 1991 год компания выпустила 21 комплектный реактор ВВЭР-440, три реактора ВВЭР-1000, а также большой объем оборудования для АЭС, которое использовалось для строительства в Европе станций с реакторами ВВЭР. «Объединенные машиностроительные заводы» купили SKODA JS в 2004 году.

ОМЗ — диверсифицированный инжиниринговый и научно-производственный холдинг в области тяжелого машиностроения. Компания выпускает оборудование для атомной энергетики, нефтегазохимического комплекса, также она изготавливает продукцию из специальных и обычных сталей, производит металлургическое и электротехническое оборудование, криогенную технику. На сайте компании отмечается, что она является единственным в России и СНГ референтным производителем корпусного оборудования для АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 в полной комплектации.

CEZ (Ceske Energeticke Zavody) — группа компаний, большинство из которых расположены в Чехии. Основная область деятельности — производство электроэнергии.