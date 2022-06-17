Новак: нефтедобыча в России восстановится к концу года

Зампредседателя правительства Александр Новак на ПМЭФ-2022 в очередной раз предупредил, что со стороны предложения энергоресурсов на мировом рынке наблюдается «значительная турбулентность и неопределенность» из-за тектонических санкционных сдвигов.

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Главное энергетическое противоречие — существенный разрыв между растущим глобальным спросом и возможностями предложения. По мнению Новака, окончательное восстановление спроса на энергоресурсы после пандемических локдаунов возможно уже к концу этого года. Но мир неизбежно столкнется с дефицитом предложения черного золота.

Размер сегодняшнего разрыва между предложением и спросом на мировом рынке генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо определяет примерно в 1 млн баррелей в сутки. При этом Баркиндо привлекает внимание к тому, что на рубеже-2022-2023 годов 3 млн баррелей в сутки, поставляемых Россией в ЕС, заменить будет практически нечем даже в случае роста добычи в других странах.

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При этом Александр Новак довольно скептически относится к перспективам глобального роста добычи. Он, конечно, согласен с тем, что такие основные экспортеры нефти как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт вполне могут увеличить поставки на несколько миллионов баррелей. И к этому, кстати, их активно призывают США. Американский президент Джозеф Байден даже запланировал в ближайшее время визит в Эр-Рияд, чтобы уговорить наследного принца Мухаммеда бен Сальмана вытеснить Россию с мирового нефтяного рынка.

Но Эр-Рияд вряд ли поспешит, как это было в середине 1980-х годов, нарастить добычу и тем самым помимо удара по российским интересам еще обрушить и цены. Нынешний ценовой коридор выгоден самой Саудовской Аравии. К тому же в Эр-Рияде удостоверились, что прочные контакты с Россией выгодны аравийской экономике. Благодаря ограничительному соглашению ОПЕК+ в мае 2020 удалось стабилизировать мировой рынок. Саудовская госкомпания Saudi Aramco недавно даже пошла на то, чтобы сократить поставки в Китай, так как там вырос импорт нефти из России.

Растет в Эр-Рияде и недоверие к доллару (международные резервы в этой валюте сейчас съедаются непомерной американской инфляцией). С Пекином даже ведутся переговоры об оплате нефти в юанях. Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул Азиз бен Сальман 16 июня на полях ПМЭФ провел с Александром Новаком переговоры. Вице-премьер считает, что успешные. Принц заявил, что «отношения с Россией также хороши, как погода в Эр-Рияде».

Итак, с возможны ростом предложения не все так просто. По словам Новака, для этого пришлось бы задействовать стратегические запасы основных экспортеров. Это может дать дополнительно 2-3 млн баррелей в сутки. Но в этом случае запасы практически иссякнут. Что вызовет новый виток роста цен на нефть. По оценке вице-премьера, запасы должны составлять не менее 3-4% от глобального потребления.

С ростом же добычи ситуация еще сложнее. Недавно консалтинговая международная компания KPMG, специализирующаяся на нефтегазовых рынках, сделала вывод о возможности увеличения суточной добычи в Саудовской Аравии минимум на 2 млн баррелей. Но к 2027 году.

Проблема в том, что страны Запада поспешили с внедрением декарбонизации (кстати, Новак пошутил, что в этом году «”зеленая” повестка потускнела до цвета хаки»). Ситуация усугубилась в ходе пандемии. В результате рухнули инвестиции в традиционные энергетические отрасли. По данным Новака, в 2019 году мировые инвестиции в ТЭК составили $480 млрд. В 2021-ом — всего $350 млрд.

Поэтому он подчеркивает: «Мы наблюдаем недостаток инфраструктуры, которая позволяла бы использовать энергоресурсы в полном объеме. Наблюдаем снижение объема инвестиций в добывающую отрасль. Это означает, что возможен дефицит предложения на рынке углеводородов, в частности нефти».

Точную цифру дефицита Новак не дает. Но можно предположить, что, как и Мохаммед Баркиндо, у Новака складывается прогноз в 3-4 млн баррелей в сутки. Так, вице-премьер предупреждает, что глобальный спрос на нефть к началу будущего года сложится в размерах 4-5 млн баррелей в сутки. Рост добычи за этим не поспеет. И эта оценка близка к прогнозу ОПЕК — плюс 3,3 млн «бочек». Правда, МЭА надеется на добавку в 1,8 млн баррелей в этом году и на 2,2 млн в 2023-ем.

Российский нефтяной контрудар

Александр Новак 17 июня на ПМЭФ заявил: ««Экспорт нефти по сравнению с прошлым годом увеличился на 12%. Это за пять месяцев. И в текущем периоде экспорт выше, чем в прошлом году. Связано это в том числе со снижением объемов переработки, с переконфигурацией нефтеперерабатывающих заводов. Это означает, что наши нефтепродукты востребованы в мире сегодня».

Такое стало возможным благодаря кардинальному изменению экспортных потоков с Запада на Восток и Юг. Но не только. Пока продолжают закупки российской нефти и традиционные потребители в ЕС. Российские нефтяные компании, по словам Новака, нарастили поставки танкерами. Хотя в марте и апреле именно с ними и были основные проблемы. Западные судовладельцы и страховые компании отказывались выполнять старые и заключать новые контракты. Но в мае удалось переломить ситуацию. Как именно — то есть, кто именно страхует танкеры, Александр Новак не раскрывает. Есть опасность вторичных санкций. Зато он заметил, что мировой дефицит танкеров сейчас составляет до 200 судов. Что также удерживает высокие цены.

Конечно, санкции приводят к дисконтам на Urals. Но они, уверен Новак, будут уменьшаться по мере того, как будут окончательно выстроены новые логистические цепочки. Например, в кратчайшие сроки должна быть увеличена пропускная мощность нефтепровода «Восточная Сибирь — Дальний Восток».

Рост нефтеэкспорта привел и к увеличению добычи нефти. Если в течение апреля, по данным Новака (официальные статданные не публикуются с 9 апреля), она упала более чем на 1 млн бар/сутки — до 9,1 млн., то уже в мае добыча подросла до 9,3 млн баррелей, в июне — до 9,9 млн. В ближайшие месяцы рост добычи дойдет до 10,2 млн баррелей в сутки. А это, подчеркивает Александр Новак, является февральским показателем.

Вице-премьер делает отсюда вывод о практическом восстановлении добычи нефти к концу этого года до докризисного уровня. Другое дело, что он считает кризисом — пандемию или специальную военную операцию. Вице-премьер все же считает, что добычу придется в 2022 году по сравнению с 2021-ым сократить на 26 млн тонн — до ровно 500 млн или чуть меньше. То есть, на 5%. Так же, как и газ.

Но в нынешних условиях, с учетом выросших цен, это действительно не существенно. К сожалению, с производством нефтепродуктов ситуация складывается сложнее. Здесь падение, по прогнозу Александра Новака, может оказаться в коридоре от 10 до 30%. «Это связано с переконфигурацией работы НПЗ с точки зрения оптимальной загрузки, производства бензина и дизельного топлива, уменьшения количества "хвостов". Оптимально мы перерабатывали 280 млн тонн. Есть оценки и сохранения такого объема, и снижения до 200–240 млн тонн», — уточнил вице-премьер.

Наконец, по прогнозу Александра Новака, к концу 2022 года цены на нефть могут превысить $150 за баррель. Так что возможные физические потери при экспорте будут компенсированы за счет высокой стоимости углеводородов.