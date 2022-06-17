Холдинг Romex Group вложит 6,2 млрд рублей в строительство логистического центра Ozon в Адыгее

Инвестиционно-девелоперский холдинг Romex Group вложит 6,2 млрд рублей в строительство логистического центра для компании Ozon в республике Адыгея.

Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Проект предусматривает строительство универсального склада на территории многофункционального парка «Ромекс-Теучежский» в Адыгейске.

Соответствующее соглашение подписали глава региона Мурат Кумпилов и президент Romex Group Алексей Прокопенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Уточняется, что строительство объекта на 107 тыс. кв. метров началось в первом квартале 2022 года, его планируется завершить во втором полугодии 2023-го. Дополнительно к затратам инвестора компания Ozon направит на реализацию проекта 2,2 млрд рублей. Новый центр обеспечит работой примерно 2 тыс. человек.

«Мы заинтересованы в успешной реализации нового проекта и в дальнейшем привлечении надежных компаний в нашу республику, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона. Немаловажен для нас и рост налогооблагаемой базы местного и регионального бюджетов, а также создание новых рабочих мест», — приводятся слова Мурата Кумпилова.

Холдинг Romex Group основан более 20 лет назад. За это время компания реализовала более 30 проектов коммерческой и индустриальной недвижимости общей площадью 1,37 млн кв. м в восьми регионах России.

Компания Ozon была создана в 1998 году. В настоящий момент на маркетплейсе представлено свыше 27 млн наименований в 20 категориях; более 90% ассортимента площадки формируют ее партнеры. Продажи одежды российских марок на Ozon в апреле-мае выросли в 2,5 раза.