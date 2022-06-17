В Екатеринбурге нашли замену Универсиаде-2023,

Вместо Универсиады-2023, отложенной решением Международной федерации университетского спорта (FISU), в Екатеринбурге в следующем году проведут Международные студенческие игры, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во во время выступления на ПМЭФ.

По его словам, они пройдут примерно в то же время, когда должна была пройти Универсиада — с 19 по 31 августа 2023 года. Это дни, когда Екатеринбург будет праздновать свое 300-летие.

К участию планируется пригласить спортсменов в возрасте от 17 до 26 лет в составе сборных команд вузов России и зарубежных стран.

Концепция проведения международных летних университетских игр разработана регионом совместно с Российским студенческим спортивным союзом, Минспорта России и исполнительной дирекцией «Универсиада-2023».

«Вы знаете, что из-за ситуации в мире мы остались без Универсиады. Но мы практически полностью к ней готовы, объекты почти достроены, поэтому мы решили заменить соревнования FISU на новый проект — Международные летние университетские игры»,— написал Куйвашев в своем telegram-канале после выступления на ПМЭФ. «Надеюсь, получится праздник не хуже, чем во время чемпионата мира по футболу, который мы все с удовольствием вспоминаем»,— сказал губернатор Свердловской области.

Также Куйвашев предложил проводить в Свердловской области спортивные матчевые встречи «Россия-Китай» по летним и зимним видам спорта.