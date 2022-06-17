Минобороны РФ опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине

Лидерами по численности наемников на Украине оказались Польша и Канада.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1 831 человек, из которых уже уничтожены 378 и убыли на родину 272 наемника. За ней идет Румыния — 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших», — отметил Конашенков.

Он рассказал, что по наемникам с американского континента лидирует Канада, из которой на Украину приехал 601 человек; 162 уничтожены, а 169 покинули страну. «На втором месте США: 530 прибыли, 214 погибли, 227 выехали», — заявил генерал-лейтенант.

По словам Конашенкова, с Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего — 355 — наемников прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожены и 90 выехали за пределы Украины. «Далее следуют боевики террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья — 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины», — сообщил представитель Минобороны.

«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран», — рассказал Игорь Конашенков. Он добавил, что с началом проведения спецоперации на Украину прибыло 6 956 человек, уничтожены 1 956, уехали 1 779. Число живых и не взятых в плен наемников на территории Украины составляет, по данным Минобороны, 3 221.

После начала спецоперации в Минобороны заявили, что все наемники, которые прибудут на Украину «в помощь киевскому националистическому режиму», не будут иметь прав на статус военнопленного.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее цель — защитить жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».