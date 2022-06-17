Минцифры отложило проект выдачи цифровых паспортов

Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов. Об этом глава ведомства Максут Шадаев сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — отметил министр, отметив, что к проекту могут вернуться, когда проблемы будут решены.

Введение цифровых паспортов было запланировано на 2023 году в трех пилотных регионах России: Москве, Московской области и Татарстане.

Цифровой паспорт — аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. МВД предупреждало, что при выдаче электронного паспорта бумажный паспорт будет аннулирован.

Отвечая на вопрос «Интерфакса», министр сказал: «Сейчас основной приоритет будет отдан развитию технологий цифровых копий документов и биометрической идентификации».

«Это не вопрос средств. Просто сейчас эти технологии могут развиваться без ограничений. А паспорт — это тема тяжелая», — добавил Шадаев.

О заморозке проекта электронного паспорта на неопределенный срок ранее сообщали источники Forbes. Одной из причин называлась финансовая составляющая: стоимость цифрового паспорта достигла бы 1000 рублей. Другая возможная причина — нехватка компонентов для цифровых носителей.