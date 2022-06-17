Мурманская область перестала быть дотационным регионом

По итогам 2021 года Мурманская область перестала быть дотационной, заявил на заседании «Клуба губернаторов» на ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис и поделился результатами, которых его команде удалось добиться за три года с того момента, как она встала во главе региона.

«Шестьсот миллиардов инвестиций — рост на 30%. Рост промышленного производства на 17%. Доходы людей без учета инфляции выросли на 30%, с учетом инфляции — на 13%. Это и дает устойчивость», — отметил он, подчеркнув, что доходы вверенного ему Субъекта Федерации выросли в два раза, регион получил возможность инвестировать в улучшение качества жизни.

«В итоге у нас появилась территория опережающего развития "Столица Арктики", мы полностью вошли в Арктическую зону РФ... Для малого и среднего бизнеса мы по всем направлениям в шесть раз снизили налоги, чтобы несмотря на COVID, дать толчок к развитию — и это работает... По итогам этих трех лет, итогам 2021 года, мы действительно перестали быть дотационным регионом», — рассказал Чибис.

Говоря о новых возможностях развития, губернатор отметил, что Мурманск — один из базовых портов важнейшей транспортной артерии России — Северного морского пути: глубоководный, незамерзающий, с прямым выходом в открытое море. Также Андрей Чибис напомнил об обширной минерально-сырьевой базе на Кольском полуострове, которая безусловно тоже будет точкой роста для региона. И рассказал об активном строительстве туристической инфраструктуры.

«Мы реалисты, и мы оцениваем все риски. Вместе с компаниями и бизнесом работаем. На ситуацию смотрим с позитивом, оптимистично. И это важно. Если ныть и опускать руки — точно никогда ничего не взлетит. А если мы понимаем, как и что технологически можно и нужно делать, и действуем — эти точки роста делают нас сильнее», — заключил глава региона.