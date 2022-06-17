На Инвесткарте Москвы появилось больше информации для бизнеса

Инвестиционная карта Москвы стала более информативной: теперь там отображаются площадки для ведения бизнеса с детальной информацией об их деловом и социальном окружении, строящихся рядом объектах и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«В этом году мы доработали сервис: провели интеграцию инвесткарты с открытыми данными Правительства Москвы, расширили функционал аналитических слоев, основанных на статистике и агрегированных данных от органов власти и предприятий города, внедрили более детальный фильтр подбора объектов для инвестиций. Все это позволит принять более взвешенное решение для запуска бизнес-проекта», – рассказал Владислав Овчинский.

С 2020 года сервисом воспользовались 146 тыс. раз, отметил руководитель департамента. На карте представлено более 100 площадок для бизнеса любого масштаба, а также около 3 тыс. городских объектов для покупки или аренды на торгах, добавил он. Инвесторы могут выбрать площадку для локализации, изучать промышленные участки и территории и все особенности их расположения, а также узнать начальную стоимость объекта.

«Подобрать идеальную площадку для размещения конкретного предприятия в многомиллионном мегаполисе – зачастую непростая для инвестора задача. Важно сразу учесть множество параметров: аудиторию, наличие городской инфраструктуры, транспортную доступность. Чтобы помочь предпринимателям, город модернизировал инвесткарту на Инвестиционном портале, интегрировав ее с датасетами городских ведомств и геоаналитическими данными операторов связи», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С помощью новых аналитических слоев инвесткарты можно получить информацию о плотности и половозрастной структуре населения, трафике рядом с интересующим объектом в разное время. Еще одно новшество – возможность просмотра ближайшей городской инфраструктуры в радиусе 500 и 1000 метров.

«При нажатии на объект пользователь увидит локации, которые влияют на инвестиционную привлекательность, – кафе, магазины, салоны красоты, учебные и спортивные заведения, больницы, школы и т.п. Кроме того, есть сведения о транспортной доступности. Таким образом, можно заранее оценить, подходит ли объект для старта или масштабирования бизнеса», – пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Для каждой локации есть подробные характеристики, в том числе под какие виды деятельности она подходит, есть ли возможность подключения к инженерным сетям, добавили в мэрии.