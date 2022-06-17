На СПБ Бирже нашли альтернативу европейским и американским акциям

Одной из текущих задач, которые ставит перед собой СПБ Биржа в контексте развития, является расширение количества доступных для инвесторов юрисдикций.

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Глава площадки Роман Горюнов в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что биржа не исключает перспектив запуска торгов акциями компаний из Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР и других стран с развивающимися рынками.

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Россиянам интересно инвестировать в БРИКС

Ранее СПБ Биржа уже сообщила, что с 20 июня 2022 года начнет биржевые торги 12 ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX) и предоставит готовую биржевую инфраструктуру в опытную эксплуатацию для участников торгов. В ближайших планах площадки —движение в сторону континентального Китая, который хотя и самый сложный, но, пожалуй, самый перспективный партнер.

«А дальше — очевидно, развивающиеся рынки, здесь вариантов не очень много. Берешь карту дружественных стран и смотришь по объему рынка: Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР — развивающиеся страны и те, где нормальные развитые рынки», — добавил Горюнов. Он также подчеркнул, что при выходе в новые юрисдикции биржа оценивает экономическую целесообразность. К примеру, целесообразность запуска торгов дубайскими компаниями пока не слишком очевидна.

«Дубай — это не очень большой рынок, так как локальных дубайских бумаг условно два десятка. Вопрос же еще и в ликвидности. Стоимость выхода на все рынки примерно одинаковая, и, если в одном месте — 2 тысячи эмитентов, в другом — 20, ты понимаешь, что, если ты эти 20 эмитентов залистингуешь, бизнес будет копеечный. Поэтому мы оцениваем экономическую целесообразность и спрос», — отметил Роман Горюнов.

Сегодня выбор инструментов для российских инвесторов во многом ограничен, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Поэтому любое расширение доступности ценных бумаг является положительным процессом. В случае запуска торговли акциями из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР россияне смогут участвовать в экономическом росте группы БРИКС.

Фактически речь идёт об инвестировании в новый быстро растущий сегмент мировой экономики, где может оказаться больше перспектив, чем на развитых рынках, пояснил эксперт. При этом санкционные риски по данным операциям будут значительно ниже или вовсе будут отсутствовать. Конечно, волатильность акций данных стран достаточно высока, и необходимо будет проявлять повышенную бдительность. «Впрочем, как мы видим, устойчивость американского рынка — это также миф», — констатировал Андрей Кочетков.

По его мнению, для брокерских компаний это будет новой возможностью для расширения. По сути, направление по торговле европейскими и американскими акциями находится в полузамороженном состоянии. Поэтому расширение списка доступных бумаг за счёт акций БРИКС — это новая возможность формирования инвестиционных продуктов для диверсификации рисков. Спрос на данные бумаги будет как со стороны профессиональных участников торгов, так и со стороны физических инвесторов, уверен эксперт.

У китайских ценных бумаг есть свои особенности

В тоже время сказать, что перспективы будут исключительно радужными, в данном случае нельзя. Ведь поскольку Гонконг — это все-таки совершенно новая территория для российских инвесторов и к ней нужно будет какое-то время привыкать, заявил «Эксперту» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Он добавил, что, конечно, в списке доступных бумаг будут и знакомые российским трейдерам, но всего две-три. Остальные придется дополнительно изучать. Причем, как фундаментально, так и технически. Плюс не нужно забывать, что это все-таки китайские бумаги, у которых есть свои особенности в части госрегулирования отраслей. И в один «прекрасный» момент они просто могут обвалиться. Такое уже случалось, и не раз.

Еще один момент, про который вряд ли будет упоминать тот же «Тинькофф» — это гербовый сбор в Гонконге, который составляет 0,13% от сделки. Так что в добавлении новых бумаг под новой юрисдикцией есть масса своих нюансов, указал эксперт.

Если говорить о других государствах, упоминающихся в данном контексте, то интерес к ним имеется как у трейдеров, так и у брокеров. Во многих странах мира есть интересные прибыльные компании, в которые хотелось бы вложиться и россиянам. Но это будет происходить лишь со временем.

Процесс однозначно будет небыстрым. Сначала нужно интегрировать большое количество бумаг из Гонконга и смотреть на их ликвидность, а уже потом думать о том, чтобы «вычленить» из каждой биржи наиболее интересные инструменты, заключил Михаил Коган.