Новости спецоперации: ВС РФ уничтожили штаб «Азова» в Харьковской области

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила штаб националистического формирования «Азов» * в районе населённого пункта Песочин в Харьковской области.

Как передаёт РИА Новости об этом во время брифинга 15 июня заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 10 огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град» в районах Зайцево, Курдимовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе Песочин Харьковской области ликвидирован штаб подразделения националистического формирования «Азов». Помимо этого, в окрестностях населённых пунктов Спорное и Выемка в ДНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Также ВВС России поразили 58 районов скопления войск и техники ВСУ и уничтожить: 200 украинских националистов, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и "Оса-АКМ» и 10 танков.

Ракетные войска ВС РФ и артиллерия поразили 203 района сосредоточения противника и 38 огневых позиций артиллерии ВСУ. Уничтожены 350 националистов, пункт управления БПЛА, 8 танков и других бронемашин, 3 БМ-21 РСЗО «Град», 3 орудия полевой артиллерии, а также 11 специальных автомобилей.

Силам ПВО РФ за минувшие сутки удалось сбить украинский штурмовик Су-25 и 7 беспилотников. Также они перехватили ракету «Точка-У» в ЛНР и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.

*Изображения шевронов батальона «Азов», признано экстремистским решением Фрунзенского районного суда г. Владимира 30.11.2015 и внесено в Федеральный список экстремистских материалов под п. 3269.

