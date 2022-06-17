Объем параллельного импорта в РФ с начала мая составил около $2 млрд

Объем параллельного импорта в Россию с начала действия механизма 6 мая составил около $2 млрд.

Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Чуть больше месяца действует правило утвержденное, и за этот период времени, по информации от таможни, прошло порядка $2 млрд импортной продукции примерно по 130 позициям, которые ввезены были на территорию нашей страны», — цитирует министра «Интерфакс».

По его словам, в основном ввозились запчасти для автомобилей и потребительские товары, в том числе критический импорт. «Это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую», — уточнил Мантуров.

Правительство 30 марта утвердило легализацию параллельного импорта, позволяющего поставщикам импортной продукции осуществлять их реализацию в РФ без разрешения владельца товарного знака, в ответ на введенные санкции.

В начале мая кабмин опубликовал подготовленный Минпромторгом перечень товаров для параллельного импорта. Ввозить в страну без согласования с правообладателем разрешено комплектующие для машин-иномарок, электронику и бытовую технику, в том числе смартфоны и компьютеры, а также текстиль, одежду, обувь и продукцию химии, в том числе косметику и парфюмерию. В общей сложности в список Минпромторга вошли 56 групп товаров. В некоторых отраслях к параллельному импорту допущена вся категория товаров, а в других — лишь отдельные бренды.