Оператор газотранспортной системы Франции сообщил о прекращении поставок из Германии

Газ из Германии перестал поступать во Францию на фоне сокращения поставок российского газа в ЕС.

Об этом заявили во французском операторе газотранспортной системы GRTgaz.

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с "прекращением физического потока между Францией и Германией"», — цитирует BFMTV заявление компании.

Отмечается, что Франция получает из России около 17% своего газа, при этом большая часть поступает по газопроводу через Германию; остальная поставляется в жидком виде на танкерах-газовозах. По данным GRTgaz, транзит газа через трубопровод с начала года сократился на 60%, а теперь и вовсе прекратился.

В GRTgaz уточнили при этом, что на ближайшую зиму запасов газа в стране должно хватить. Франция получает газ, в частности, из Испании.

О конкретных причинах прекращения поступления газа GRTgaz не сообщает. Журналисты между тем указывают на то, что это произошло именно тогда, когда «Газпром» значительно сократил поставки в Германию по газопроводу «Северный поток — 1».

Газовый кризис в Европе в начале недели вновь обострился, на этот раз из-за санкций Канады. Правительство страны запретило поставку отремонтированной на монреальском заводе немецкой компании Siemens Energy газовой турбины на компрессорную станцию «Северного потока —1». «Газпрому» пришлось 14 июня сократить на 40% транзит по этому газопроводу. На следующий день компания сообщила, что прокачка по «Северному потоку — 1» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Таким образом, прокачка по газопроводу в Германию сократится уже на 60%.