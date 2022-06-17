Патрушев: Украина стала площадкой для биологических программ США

В ходе спецоперации подтвердились подозрения России, что США все последние годы использовали Украину как свою базу для реализации военно-биологических программ.

Об этом в ходе встречи с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, все доказательства этому уже собраны, но на постоянной основе продолжается фиксация новых фактов преступного нарушения международных законов США и Украиной, передаёт ТАСС.

«Подобные проекты США требуют особого внимания цивилизованного мира, поскольку лишь американцы не присоединились к протоколу о взаимном контроле в рамках международной Конвенции о биологическом и токсинном оружии», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Патрушев также отметил, уже проведена серьёзная работа по правовому регулированию сотрудничества стран ОДКБ в реагировании на угрозы биологической безопасности.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам Патрушева, специальная военная операция России на Украине подтвердила способность нашей армии решать возложенные на неё задачи в любых условиях.

«ВС РФ боеготовы, мобильны, современны, компактны и способны решать возложенные на них задачи в любых условиях, – подчеркнул он. – Это подтверждено действиями группировки ВКС РФ в Сирии, при проведении миротворческой операции в зоне армяно-азербайджанского конфликта в 2021 году, а также специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

Как отметил Патрушев, в ходе этих операций военнослужащие проявили самоотверженность, мужество и героизм, доказали верность славным традициям российского воинства.

