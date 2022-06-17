Экологичные заводы Москвы по переработке ила получили премию за лучший проект

Строительство двух заводов по экопереработке илового осадка сточных вод, которое предполагается реализовать по концессии, признали победителем в номинации национальной премии «РОСИНФРА». Награждение состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-22). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва реализует проект с компанией «Гринтех». Соглашение стало первым подобным в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Концессию признали лучшим проектом государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Концессия является одной из наиболее распространенных форм государственно-частного партнерства. В феврале прошлого года Москва подписала с инвестором такое соглашение о создании в городе двух современных заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Сегодня этот проект стал победителем престижной премии в сфере развития инфраструктуры и ГЧП «РОСИНФРА», что еще раз подтверждает его важность и полезность. Инвестор вложит в создание предприятий более 27 миллиардов рублей. Объекты будут принадлежать Москве с момента их ввода в эксплуатацию, при этом концессионное соглашение не предполагает затрат из городского бюджета на реализацию проекта», – рассказал Ефимов.

Концессионное соглашение подписали на 20 лет: до 2024 года инвестор возведет предприятия, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию. Уже идет проектирование объектов по мировым экологическим стандартам. В будущем на новых заводах смогут работать более 70 человек.

«Для строительства заводов инвестору выделены площадки на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений Мосводоканала. На предприятиях иловый осадок будет термически обрабатываться – высушиваться. Полученный продукт планируется поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. Предполагается, что ежегодно два предприятия будут производить до 250 тысяч тонн топлива в виде высушенного осадка», – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

После реализации проекта Москва получит функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока действия соглашения. Кроме того, концессионерам предоставляется государственная защита вложений, добавил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.