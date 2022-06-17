Путин обвинил США в намеренном подрыве международных устоев

Глава российского государства Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ обвинил США и страны Запада в намеренном подрыве международных устоев.

«Наши партнёры на Западе намеренно подорвали международные устои, сделав это во имя свих геополитических иллюзий», – подчеркнул президент. При этом он отметил, что США и их партнёры основательно подорвали деловую репутацию и доверие к валютам. Как подчеркнул Путин, это было сделано намеренно.

«США, провозгласив победу в Холодной войне, объявили свои интересы священными, сейчас игра идет в одни ворота, в этих условиях мир неустойчив. Наши коллеги на Западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что так называемыми страны «золотого миллиарда» по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом.

«Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, в ход идёт всё, в том числе спорт, Олимпийское движение», – заявил Путин.

Как ранее сообщал «Эксперт», выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, которое было анонсировано на 14:00 мск, перенесли на час из-за массированных DDoS-атак на системы ПМЭФ.

«К сожалению, там возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее, на основную планерку, – рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. – Специалисты сейчас работают над тем, чтобы эту проблему устранить».

Накануне Песков анонсировал большое выступление российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ в пятницу, 17 июня. По словам представителя Кремля, Путин будет в пятницу работать уже непосредственно на форуме.

«Пленарное заседание, большое выступление нашего президента ожидаем, глава государства готовится к нему», — рассказал Песков, добавив, что главной темой выступления будет нынешняя экономическая ситуация.