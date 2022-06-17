Путин предложил развивать российскую экономику с опорой на частный бизнес

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ предложил развивать российскую экономику с опорой на частный бизнес.

По словам главы государства, в нынешних условиях необходимо обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес. Кроме того, он призвал продолжить снимать с бизнеса существующие сейчас административные нагрузки.

«Долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе», – сказал Путин.

Также российский лидер призвал отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда. Президент при этом отметил, что необходимо аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру тех, кто работает без лицензии или аккредитации.

Как отметил Путин, число плановых проверок бизнеса после введения моратория уже снизилось в 6 раз, при этом число нарушений тоже снизилось, что говорит о зрелости бизнеса. Кроме того, глава государства призвал Правительство и Верховный суд подготовить поправки в нормы про заключение предпринимателей под стражу.

«Призываю представителей крупного бизнеса России связывать своё будущее и будущее своих детей со своей родиной», – заявил российский лидер.

