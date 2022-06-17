Путин предложил снизить в России ставку по льготной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ предложил снизить в России ставку по льготной ипотеке.

Как подчеркнул глава государства, он считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке ещё раз – с 9% до 7%.

«Ставка по льготной ипотеке снизится до семи процентов, срок программы — до конца 2022 года», – сказал президент на ПМЭФ.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Путин во время своего выступления обвинил США и страны Запада в намеренном подрыве международных устоев.

«Наши партнёры на Западе намеренно подорвали международные устои, сделав это во имя свих геополитических иллюзий», – подчеркнул президент.

При этом он отметил, что США и их партнёры основательно подорвали деловую репутацию и доверие к валютам. Как подчеркнул Путин, это было сделано намеренно.

