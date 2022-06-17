Путин предложил запустить для предприятий промышленную ипотеку

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил запустить в России программу промышленной ипотеки по ставке 5% годовых. Он призвал правительство отработать детали программы с банковским сектором и запустить ее в полном объеме в ближайшее время.

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«Создание производственных корпусов с нуля до сих пор занимает два-три года, при этом приобретение готовых площадей сдерживают высокие ставки по кредитам. Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку», — сказал Путин.

Президент уточнил, что право на промышленную ипотеку получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производств.

Также в ходе выступления на ПМЭФ Владимир Путин рассказал о новом режиме промышленных кластеров, который должен начать действовать в России со следующего года. В кластерах, по его словам, предприятиям нужно будет обеспечить низкий уровень условно постоянных налогов, в том числе страховых взносов, поддержку производства на стартовой стадии, формирование пакета заказов, в том числе предоставление субсидий на покупку готовой продукции. Кроме того, производители в промышленных кластерах должны иметь возможность получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых, подчеркнул Путин. Он попросил правительство представить к осени ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров.

