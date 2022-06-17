Путин: социальная справедливость станет одним из принципов развития российской экономики

В ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что социальная справедливость станет одним из принципов развития российской экономики.

Как пояснил глава государства, речь идёт о социальном равенстве. По словам Путина, снижение уровня бедности – главнейший показатель эффективности органов власти.

«У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, как это происходит в некоторых других странах», – подчеркнул он.

Также президент поручил Кабмину принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми.

«Будущее России – это семья с двумя, тремя и большим числом детей», — заявил глава российского государства в ходе своего выступления на ПМЭФ.

Ранее Путин предложил развивать российскую экономику с опорой на частный бизнес. По словам главы государства, в нынешних условиях необходимо обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес. Кроме того, он призвал продолжить снимать с бизнеса существующие сейчас административные нагрузки.

«Долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе», – сказал Путин.