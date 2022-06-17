Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

Дочерняя компания Google в России, ООО «Гугл», подала заявление о собственном банкротстве.

Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы в четверг, 16 июня.

В мае стало известно о намерении ООО «Гугл» обратиться в арбитражный суд с таким заявлением. Компания сообщила, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств». В пресс-службе Google поясняли, что арест банковского счета Google в России сделал невозможным функционирование российского офиса. При этом в корпорации отмечали, что продолжат предоставлять в РФ возможность использования бесплатных сервисов, таких как «Поиск», YouTube, Gmail и Google Play.

По искам Роскомнадзора на Google наложен оборотный штраф суммой более 7,2 млрд рублей, который компания должна была выплатить до 19 марта. В мае приставы завели в отношении Google дело о принудительном взыскании штрафа. Помимо этого, Google неоднократно штрафовали за то, что она не удалила запрещенный контент со своих площадок. Также на данный момент в отношении «дочки» Google инициировано несколько исков, поданных российскими СМИ.

ООО «Гугл» зарегистрировано в 2005 году. По итогам прошлого года выручка дочерней компании Google составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26 млрд.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам депутата Госдумы, Россия не заинтересована в блокировке YouTube и Google. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи нижней палаты российского парламент Антон Горелкин рассказал, что в ближайшее время этого точно не произойдет, так как ни YouTube, ни Google не переходили «грань разумного». Депутат отметил, что корпорация Google планирует и дальше оставаться на российском рынке.