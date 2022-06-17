Рубль и рынок акций обдумывают будущие тренды

Российский рынок акций рос три дня подряд, причем на не очень хорошем внешнем фоне. Причина усилившихся покупок кроется в притоке на рынок новых денег, которые начали перетекать в акции из сильно выросших в цене за последние месяцы облигаций и закрывающихся банковских трехмесячных депозитов.

Но, похоже, сегодня этот ручеек начал ослабевать. Рынок акций первый час торгов провел очень волатильно, что говорит о заканчивающихся силах «быков» и возросшем желании зафиксировать прибыль.

Статья по теме: «Северный поток —1» ограничил транзит газа в Германию

Вновь растут «Роснефть» и «Лукойл», и в предыдущие дни выглядевшие сильно. Но «Лукойл» уже вошел в зону технической перекупленности, коррекция по бумаге не за горами.

Основное внимание трейдеров и аналитиков приковано к «Газпрому» и ситуации с поставкой газа в Европу. Цены на спотовый газ летают на десятки процентов в день, возможно, вследствие малой ликвидности этого рынка.

Сейчас аналитики гадают, остановится ли «Северный поток» на ремонт, и смогут ли германские власти убедить Канаду снять санкции с поставок газового оборудования для «Газпрома». В любом случае выручка «Газпрома» в этом месяце снизится и это мешает росту его акций.

С другой стороны, некоторые аналитики считают, что за первое полугодие этого года «Газпром» заработал в разы больше прибыли, чем за весь прошлый год. Кроме того, до закрытия реестра на право получения более чем 16-процентных дивидендов остался месяц. Эти два фактора не дадут бумаге сильно падать и будут способствовать быстрому выкупу просадок. Пока же бумага снижается на 0,5%.

Внешний фон для рублевых активов можно охарактеризовать как нейтральный. Нефть и металлы слабо меняются в цене, но настораживает возобновление укрепления доллара к корзине мировых валют, что может привести к началу снижения котировок сырьевых товаров.

Сегодня пятница, и во второй половине дня стоит ожидать традиционного закрытия маржинальных лонгов и фиксации спекулятивной прибыли. Поэтому особых надежд на продолжение роста рынка акций в целом нет. Более вероятным выглядит сценарий его умеренной коррекции.

Как это часто бывает в последние дни, рубль начал сессию со снижения. В моменте пара доллар-рубль росла на процент. Не исключено, что к обеду рубль отыграет если не все, то значительную часть утренних потерь.

Но принципиально ситуация не изменилась: курс российской валюты остается в узком боковике 56-57 руб за доллар. Выход из этого коридора ожидается на следующей неделе. С очень большой вероятностью курс попытается обосноваться в диапазоне 50-55 руб за доллар.

Причины роста рубля сегодня коротко емко обозначил глава Сбербанка Герман Греф: «Такой ситуации я не видел никогда: когда валюта, собственно говоря, в России никому не нужна».

На следующей же неделе экспортеры увеличат продажу валютной выручки в рамках подготовки к налоговому периоду. Начнут поступать на рынок и деньги за поставленный «недружественным странам» газ.