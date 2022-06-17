Индия предлагает России торговать за рупии

В ближайшие дни в Индию отправится представительная делегация из Москвы на переговоры с представителями Министерства финансов Индии и индийского центробанка Reserve Bank of India о переходе во взаимной торговле на рупии. Необходимость этого шага усиливается, считают в Нью-Дели, по мере резкого роста товарооборота между двумя странами. С традиционным интересом индийцев к российскому оружию и военной технике сейчас вполне может конкурировать нефть, закупки которой резко выросли в этом году.
Отношения между Москвой и Нью-Дели все семь десятилетий существования независимой Индии всегда оставались дружественными. При этом они вполне успешно пережили испытания девяностых годов прошлого века, когда внешняя политика России резко изменилась и Москва лишилась многих прежних союзников и друзей. Сейчас эти отношения переживают что-то вроде ренессанса несмотря на то, что индийцы состоят вместе с Австралией, Японией и США в оборонительном соглашении Quad. Они вовсе не воспылали в последние месяцы неожиданно любовью к россиянам. Индийцы ведут себя очень прагматично и пользуются возможностью поправить дела за счет России, которой в данной ситуации это тоже выгодно. Нью-Дели в этом году резко нарастил закупки российской нефти, которая их прежде особенно не интересовала. Индийское правительство воспользовалось тем, что Москве нужно продавать нефть, от которой отказалось большинство западных стран. В результате действия санкций России приходится продавать углеводороды и особенно нефть с большой скидкой, чем и пользуется Нью-Дели. Благодаря дешевой российской нефти индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас зарабатывают очень большую прибыль на дизельном топливе. В Нью-Дели рассчитывают на то, что приобретаемая с солидным дисконтом у России нефть поможет индийским властям эффективно бороться с высокой инфляцией.
Нью-Дели планирует в ближайшем будущем открыть счет в банке ВТБ и положить на него рупий на 2 млрд долларов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, пожелавший остаться анонимным. Причем, если тенденция стремительного роста товарооборота продолжится, сумма может быть увеличена до 5 млрд долларов.
Ранее Индия и Россия торговали за рупии и рубли. Однако сейчас этот механизм, как сообщил источник Bloomberg, перестал устраивать Нью-Дели ввиду высокой волатильности российского рубля. В администрации премьер-министра Нарендры Моди предлагают побыстрее перейти на торговлю на рупии. Детали планируется обсудить на переговорах, которые должны пройти в индийской столице в ближайшие дни.
Финансовый год в Индии закончился 21 марта. По его итогам товарооборот взаимной торговли составил в 13,1 млрд долларов. При этом дефицит Нью-Дели составляет 6,61 млрд. Естественно, индийцы хотят уменьшить дисбаланс и нарастить экспорт в Россию. Наиболее перспективные отрасли – фармацевтика, химическая промышленность и производство пластмасс.
Индия продолжает оставаться крупнейшим в мире покупателем российского оружия. США, Великобритания и Австралия давят на Нью-Дели и требуют ограничить сотрудничество и торговлю и, в частности, покупать поменьше российского оружия и особенно нефти. Индийцы объясняют сотрудничество с Россией угрозой со стороны Пакистана и Китая.