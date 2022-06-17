Индия предлагает России торговать за рупии

В ближайшие дни в Индию отправится представительная делегация из Москвы на переговоры с представителями Министерства финансов Индии и индийского центробанка Reserve Bank of India о переходе во взаимной торговле на рупии. Необходимость этого шага усиливается, считают в Нью-Дели, по мере резкого роста товарооборота между двумя странами. С традиционным интересом индийцев к российскому оружию и военной технике сейчас вполне может конкурировать нефть, закупки которой резко выросли в этом году.

Отношения между Москвой и Нью-Дели все семь десятилетий существования независимой Индии всегда оставались дружественными. При этом они вполне успешно пережили испытания девяностых годов прошлого века, когда внешняя политика России резко изменилась и Москва лишилась многих прежних союзников и друзей. Сейчас эти отношения переживают что-то вроде ренессанса несмотря на то, что индийцы состоят вместе с Австралией, Японией и США в оборонительном соглашении Quad. Они вовсе не воспылали в последние месяцы неожиданно любовью к россиянам. Индийцы ведут себя очень прагматично и пользуются возможностью поправить дела за счет России, которой в данной ситуации это тоже выгодно. Нью-Дели в этом году резко нарастил закупки российской нефти, которая их прежде особенно не интересовала. Индийское правительство воспользовалось тем, что Москве нужно продавать нефть, от которой отказалось большинство западных стран. В результате действия санкций России приходится продавать углеводороды и особенно нефть с большой скидкой, чем и пользуется Нью-Дели. Благодаря дешевой российской нефти индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас зарабатывают очень большую прибыль на дизельном топливе. В Нью-Дели рассчитывают на то, что приобретаемая с солидным дисконтом у России нефть поможет индийским властям эффективно бороться с высокой инфляцией.