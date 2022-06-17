Рынок акций: дилемма следующей недели

На старте торгов российский рынок акций попытался было продолжить трехдневный рост, но очень быстро трейдеры перешли к осторожной фиксации прибыли. Первопричиной этого стал резкий рост курса доллара к корзине мировых валют. Так, к закрытию российских торгов Индекс доллара взлетел на очень большие для этого индикатора 1,3%.

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Укрепление доллара всегда является негативным фактором для цен сырьевых активов, поскольку увеличивает их стоимость в местных валютах. На этом фоне котировки нефти, ушедшие ранее ниже $120 за баррель, продолжили снижение, потеряв по итогам дня 4,5% стоимости.

Это стало поводом для фиксации прибыли не только по нефтяным бумагам, но многим другим акциям.

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Среди «голубых фишек» наибольшие потери в размере 1,9% понес «Лукойл», бурно росший в предыдущие дни. В итоге за неделю бумага выросла на 7,3%.

В противовес «Лукойлу», котировки «Роснефти» сегодня прибавили 0,4%, а недельный их прирост составил более скромные 4%. Как и в большинство дней последних нескольких недель, «Лукойл» и «Роснефть» сегодня вновь торговались в противофазе.

На сокращении поставок газа в Европу и рисках их дальнейшего снижения в результате ремонта «Северного потока» инвесторы осторожно продавали «Газпром», которые сегодня подешевел на 0,5%. За неделю бумага подорожала на 2%. Цель роста акций «Газпрома» в район 345 руб с нынешних 315,5 руб по-прежнему остается актуальной.

В целом сегодня Индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, а за неделю вырос на 3%.

«Главными факторами, оказавшими позитивное влияние на настроения инвесторов на текущей неделе, на наш взгляд, стали: завершение срока депозитов с рекордно высокими ставками, которые были открыты в марте; заявления регуляторов о необходимости поддержать фондовый рынок и частных инвесторов в текущей сложной ситуации; довольно оптимистичная риторика представителей бизнеса с полей Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)», - считает портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

На следующей неделе российский рынок акций имеет очень высокие шансы продолжить рост. Главный вопрос: пробьет ли он зону сопротивления 2450-2500 пунктов? Сделать этот будет очень сложно. Но если эта дилемма также решится в пользу роста, то подъем индикатора усилится на технических факторах.