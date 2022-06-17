Силуанов назвал объем валюты, который «давит» на курс рубля

Укрепление курса рубля происходит под влиянием избыточного предложения валюты на рынке, которое Минфин оценивает в $130 млрд. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, эта сумма складывается из-за снижения импорта и приостановки действия бюджетного правила.

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«Импорт упал на порядка $50 млрд, то есть часть валюты просто не уходит. Но если бы у нас работало в этом году бюджетное правило, то мы бы часть валютных доходов в размере порядка $80 млрд стерилизовали бы. Сейчас этого не происходит. Объем давления на рынок — $130 млрд», — заявил Силуанов.

Министр финансов отметил, что в результате укрепления рубля экспортеры недополучают валютную выручку, а бюджет лишается части доходов. При этом импортеры, которые обычно являются бенефициарами сильного курса, сейчас не могут полностью реализовать его потенциал из-за трудностей с логистикой.

«Сейчас в условиях крепкого курса импортеры сильно мотивированы. Поэтому все равно бизнес найдет свои пути, возможности обхода всех ограничений, всех логистических препон, которые нам ставят. Это вопрос времени», — выразил уверенность Силуанов.

Он подчеркнул, что давление на рубль также смягчит восстановление бюджетного правила, которое не действует с февраля 2022 года из-за заморозки валютных резервов.

