В СУЭК сообщили, что изучают возможность приобретения активов финской Fortum

«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) заинтересована в покупке активов финской Fortum в РФ, но в данный момент изучает целесообразность такого шага с точки зрения доступности оборудования.

Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал член совета директоров компании Сергей Твердохлеб.

«Компания рассматривает все имеющиеся возможности по развитию своего присутствия, в том числе в энергетике страны. Активы "Фортума" — это очень качественные активы, но с учетом изменений доступности оборудования, в том числе реализации проекта ДПМ, история непроста», — цитирует Твердохлеба ТАСС.

Член совета директоров компании отметил, что в настоящий момент СУЭК взвешивает все «плюсы» и «минусы», а также анализирует стратегии выхода Fortum и других участников энергетического рынка.

Твердохлеб добавил, что о конкретных сроках пока речи не идет. «Этот процесс должен быть достаточно спокойным», — подчеркнул он.

Ранее финская Fortum сообщила об уходе из РФ и возможной продаже активов. Российский дивизион группы включает в себя компанию «Фортум» (владеет 94,88%), а также ТГК-1 (29,45%). Компания занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее состав входят семь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные — в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. Общий объем портфеля «Фортума» и совместных предприятий в сфере ВИЭ-генерации составляет 3,4 ГВт.

СУЭК входит в число крупнейших интегрированных энергетических компаний мира с добывающими, генерирующими и логистическими мощностями на территории России и международной сбытовой сетью, указывается на сайте предприятия. Объем производства угля в 2021 году составил 102,5 млн тонн, международные продажи угля — 54,5 млн тонн, объем запасов угля — 7,5 млрд тонн. Выработка тепловой энергии в России в прошлом году составила 49,6 млн Гкал. В активы компании входят 27 шахт и разрезов, 10 обогатительных фабрик и установок, а также 27 ТЭС и пять портов.