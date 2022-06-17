«Такой динамики не было никогда»

– Москва мало ассоциируется с промышленностью.

– Обидное для московской промышленности утверждение. Впрочем, так было не всегда. Вспомните советское кино – герои-москвичи часто работали на заводе или в проектном бюро.

На территории столицы располагались заводы-гиганты – ЗИЛ, Москвич, Серп и Молот. Сейчас ситуация изменилась, но это не говорит, что промышленности в городе нет. За последние десятилетие в столице была создана очень компактная по своим размерам, очень эффективная промышленность с высокотехнологичными производствами. Москвичи не видят огромных промзон, не живут по соседству с дымящими предприятиями, но при этом обеспечены важнейшей продукцией: продуктами питания, детскими смесями, лекарствами, медизделиями и многим другим. Столичная промышленность – это огромная сфера – здесь работают свыше трех тысяч предприятий. Они динамично развиваются: в прошлом году промпроизводство выросло больше чем на 30%. Небывалые темпы для любого мегаполиса мира, даже Китай так не растет.

– Прошло три с половиной месяца с начала введения масштабных санкций против российской экономики. Как промышленные предприятия столицы прошли через этот период?

– В самом начале одной из главных проблем для промышленников стала неопределенность. Не было понимания, какие сферы в итоге попадут под санкции, какие товары можно будет ввозить и вывозить, а какие нельзя. Все предприятия в срочном порядке начали закупать впрок сырье и комплектующие, чтобы в момент, когда условия работы изменятся, у них был запас прочности, время найти новых поставщиков, выстроить новые логистические цепочки и так далее. Для этого город оперативно выделил дополнительные 10 млрд рублей Московского Фонду поддержки промышленности и предпринимательства льготного кредитования промышленников на оборотные средства и реализацию инвестиционных программ. Позднее к этой программе получили доступ и другие компании из реального сектора экономики. Сначала с учетом компенсации от города ставка по кредиту была 15%. Она постепенно снижалась вместе со ставкой ЦБ и сейчас составляет 9%. В целом, это соответствует условиям, на которых бизнес мог получить деньги до санкций. Всего мы получили заявок по кредитам от промышленников, застройщиков и представителей других отраслей на общую сумму свыше 160 млрд рублей.

Сейчас некоторая неопределенность по ряду отраслей сохраняется, в зоне риска – высокотех, микроэлектроника, зависимые от иностранной компонентной базы. Однако ситуация гибкая – промышленники активно перестраивают логистические цепочки, ищут новых поставщиков сырья и оборудования. Мы им в этом активно помогаем – запустили специальный сервис по подбору альтернативных поставщиков, где наши специалисты в ручном режиме мониторят российский рынок и рынок так называемых дружественных стран под конкретный запрос от промышленников.

Интересно, что часто проблему удается решить не только внутри страны, но и буквально внутри МКАД. Приведу пример – к нам обратился производитель фасовочного оборудования – компания «Бестром» ­- им нужны были поставщики комплектующих: моторов-редукторов и предохранителей. В итоге необходимую продукцию нашли прямо в Москве – их выпускает предприятие «Приводная техника», работающее в столичной особой экономической зоне. При этом качество ничем не уступает европейским аналогам. Предприятия просто не знают, что можно купить те или иные комплектующие у российских партнеров, а также у производителей из стран Азии и ближнего зарубежья. Для того, чтобы усилить кооперацию внутри страны и с нашими дружественными иностранными партнерами, в рамках ПМЭФа совместно с профильными Департаментами Правительства Москвы, среди которых Главное контрольное управление города, мы презентовали новый сервис. Площадка товарной кооперации позволит выстроить короткие логистические цепочки между производителями и покупателями, исключив посредников. Уже сегодня структурированный каталог насчитывает более 1,7 млн детально описанных товаров и их характеристик. Если на площадке еще нет нужной позиции, пользователь сможет ее добавить. Важно, что новый сервис создан на действующем портале поставщиков, на котором регулярно работают более 50 тыс. государственных заказчиков и почти 270 тыс. поставщиков из 49 субъектов РФ. В целом, мы рассчитываем, что благодаря площадке в ближайший год-два мы сможем переориентировать часть импорта на дружественные сраны, а также выявить десятки ниш для развития производств на территориях регионов.

– С какими еще проблемами сталкиваются сегодня промышленники? Пришлось ли кому-то остановить производство?

– Мы сейчас ставим себе амбициозную цель – знать «в лицо» каждое предприятие города, быть осведомленными обо всех проблемах и оперативно их решать.

Могу сказать, что трудности возникают разные: как связанные с санкциями, так и не связанные. Но в целом ситуация стабильная, мы по-прежнему наблюдаем рост производства – за первые четыре месяца предприятия города ушли в плюс более чем на 10 процентов.

Сегодня промышленность проходит через этап, который проходили в 2014 году с продовольственной безопасностью. Напомню, тогда была ситуация полной незащищенности России в плане продовольствия. Что произошло в 2014 году? Была перестроена вся система сельского хозяйства. Сейчас у страны свое зерно, свое животноводство, и мы экспортируем зерно, растительные масла и мясо. Подобная возможность открылась для многих отраслей промышленности, на которые часто не обращали внимание. Мы как правительство Москвы готовы активно помогать с развитием производств.

– Как помогать?

– Во-первых, мы запустили Центр поддержки промышленности Москвы. Теперь предприятия города могут обратиться с любым набором вопросов в единое окно. Специалисты в ручном режиме помогут разобраться, не перенаправят в другие инстанции, а сами с ними свяжутся при необходимости. Своеобразный МФЦ, только для предприятий. Также отмечу, что туда могут обратиться как крупные предприятия, так и малый и средний бизнес – главное, чтобы их деятельность была связана с производством. Центр уже работает, сейчас большая часть обращений касается поисков новых рынков и земельно-имущественных отношений, импортозамещения. Недавно специалисты, например, помогли одному из производителей лекарств организовать перевозку инсулинов из Индии в Москву силами компании «Волга-Днепр».

Отмечу, что текущая ситуация заставляет принимать все решения очень быстро – как на уровне федерального правительства, так и на уровне правительства Москвы. Некоторые запросы решаются практически в режиме онлайн. Мы сейчас работаем 24/7, постоянно находясь на связи с директорами предприятий.

Мы также готовы поддерживать те предприятия, которые готовы развивать производство и запускать дополнительные мощности.

Например, сейчас принимаются изменения в 44ФЗ «О госзакупках» благодаря чему упростится процедура заключения офсетных контрактов. Если раньше объем инвестиций для офсета был миллиард рублей, теперь планка может быть снижена до ста миллионов. Мера даст доступ к этому инструменту средним предприятиям, создаст им гарантированный сбыт продукции.

Новый инструмент офсета будет востребован не только в Москве. Его начнут активно использовать и другие регионы. Он позволит даже небольшим субъектам – по экономической емкости – активно использовать этот инструменты. Кроме того, появиться возможность кооперации с более крупными регионам, с Москвой, Санкт-Петербургом, с городами-миллионниками для создания серьезных производств и локализации.

Приведу пример, недавно в Москве открылось высокотехнологичное производство расходных медицинских материалов. Объем инвестиций по этому производству более миллиарда рублей. Объем закупаемой продукции в год только системой здравоохранения города – полтора миллиарда. Благодаря офсету на площадях в ОЭЗ «Технополис Москва» мы позволили организовать производство на льготных условиях. Город теперь закупает свою продукцию, причем, лучшего качества, чем мы закупали раньше за рубежом.

– Почему не делали этого раньше?

– Офсетный контракт сам по себе – это достаточно сложноструктурированный контракт, потому что при его заключении должны сойтись желания инвестора вложить средства и желание города покупать продукцию этого предприятия. Безусловно, это не простая закупка и не простая конфигурация сделки. Но при этом сейчас инвесторы гораздо оптимистичнее смотрят на заключение таких контрактов. Все понимают, что сейчас есть возможность локализовать производства, которые раньше не могли быть построены в силу высокой конкуренции на рынке иностранных компаний.

Кроме того, сейчас город в рамках антикризисной меры поддержки предлагает инвесторам городскую землю в аренду за один рубль. На таких льготных условиях ее можно получить и под офсетное производство. Программа пользуется популярностью. Мы подписали уже четыре договора о предоставлении земли за рубль. Так, в городе появится новое производство кондитерских изделий и пожарной спецтехники, инженерный корпус для разработчика электронных компонентов и приборостроительный корпус.

Мы понимаем, что бюджет какие-то деньги недополучит, но при этом даем возможность промышленникам строить и развивать производства на территории города. В целом, объем мер поддержки беспрецедентный, такого никогда не было, и мы уже отмечаем, что многие инвесторы, которые раньше не занимались производством, приходят в эту сферу - это хороший сигнал. Я считаю, что промышленность у нас займет те ниши, которые раньше занимали иностранные поставщики. Промышленность – это бизнес. А бизнес всегда заполняет ту нишу, которая не занята.